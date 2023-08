Tennis

Augsburger Wiedenmann kämpft vergeblich bei den Schwaben Open

Plus Lokalmatador Luca Wiedemann muss sich beim Internationalen Tennis-Turnier Schwaben Open in der ersten Runde geschlagen geben. Doch noch ist es nicht ganz vorbei.

Von Andrea Bogenreuther

Stilgerecht mit einem Ass beendete Tennisprofi Hady Habib nach zwei Stunden Spielzeit unter sengender Sonne sein Duell gegen Luca Wiedenmann. Es war eine furiose Hitzeschlacht, die der Libanese und der Augsburger Lokalmatador am ersten Tag des Internationalen Challenger Turniers Schwaben Open auf der Anlage des TC Augsburg am Siebentischwald ablieferten. Mit dem besseren Ende für den an diesem Tag Aufschlag-stärkeren Habib, der letztendlich mit 6:3, 6:7 (6:7), 6:2 gewann und damit in der nächsten Runde steht. Das enttäuschende Turnier-Aus im Einzel bedeutete es hingegen für den 25-jährigen Luca Wiedenmann vom gastgebenden TC Augsburg, der ab Dienstag im Doppel an der Seite von Philip Florik aber noch einmal eingreifen wird.

Trotzdem musste der Augsburger die Niederlage erst einmal verkraften. Hartnäckig hatte er sich gegen den Libanesen gewehrt. Doch weil der in den entscheidenden Spielsituationen Asse wie am Fließband abrufen konnte, machte er Wiedenmann das Retournieren denkbar schwer. Der haderte wiederum damit, die wenigen Möglichkeiten, die sich ihm boten, nicht gut genug genutzt zu haben. "Ich hatte eigentlich in jedem Satz meine Chancen, vor allem im Ersten und Zweiten. Aber der Aufschlag war heute seine stärkste Waffe, die mich zu oft unter Druck gebracht hat. Der Aufschlag hat ihn gerettet, hat ihn aus den brenzligen Situationen rausgebracht", lautete denn auch Wiedenmanns nüchterne Analyse. "Es ist schon sehr enttäuschend, wenn man so lange in der Hitze kämpft und gefühlt das eigene Level in langen Phasen nicht auf den Platz bringen kann."

