Shapatava gewinnt ruwu-Cup in Meitingen

Mit einem neuen Teilnehmerrekord hat der Tennisclub einmal mehr bewiesen, dass das größte deutsche Ranglistenturnier seit seiner Premiere 2016 zu Recht zu den beliebtesten A2-Turnieren gehört.

Der Erfolg hat viele Gesichter beim ruwu-Cup. Man fühlt sich willkommen auf der großen Anlage des TC Meitingen im Norden von Augsburg. Nicht nur die Zuschauer, sondern vor allem auch Topspielerinnen und -spieler aus ganz Deutschland scheinen die familiäre Atmosphäre und das Miteinander zu genießen. Turnierorganisator und Vorsitzender Hans Rußwurm, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer: Alle tragen zu der fröhlichen Stimmung bei, auch beim Schiedsrichter-Team um Alexander Dittrich. Der erfahrene Oberschiedsrichter und Ausbilder beim BTV kennt die "mentalen Schwingungen" im Turnierbetrieb. Es wuselt in und um die Players Lounge, Dittrich hat seine Augen und Ohren überall – er hat sichtlich Spaß bei diesem Turnier und ist seit der Turnierpremiere vor sieben Jahren dabei. "Ohne das bewährte, professionelle Engagement so vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer wäre das alles nicht machbar – ich kann nicht oft genug Danke sagen", betont Rußwurm.

Klar, es geht um wichtige Punkte im deutschen Ranking. Aber dass ein Physiotherapeut während des gesamten Turniers kostenlos in Anspruch genommen werden kann und es einen kostenlosen Shuttleservice gibt, dass nach jedem Satz neue Bälle ausgegeben werden und dass bis einschließlich Platz 16 Preisgeld ausgezahlt wird: Annehmlichkeiten, die Spielerinnen und Spieler zu schätzen wissen.

Zehn Spielerinnen aus den deutschen Top 100 dabei

Obwohl das Wetter eher Regen als Sonne zu bieten hatte, der Zeitplan konnte weitgehend eingehalten werden. BTV-Präsident Helmut Schmidbauer, der zum ersten Mal Gast auf der Anlage war, lobte die professionelle Organisation. Auch Michael Higl, Meitingens Bürgermeister und stellvertretender Landrat, zeigte sich als begeisterter Tennisfan.

Es waren einige Match-Krimis geboten. Zehn Spielerinnen aus den deutschen Top 100 hatten gemeldet, das Spielniveau bei den Frauen war hoch wie nie. Mit der an Position eins gesetzten Anja Wildgruber (MTTC Iphitos) war bereits im Viertelfinale ein hochdramatisches Spiel geboten. Ihre Gegnerin, die an sechs gesetzte Franziska Sziedat (PTC Rot-Weiß Potsdam), konnte sich aber gegen ihre starke Münchner Konkurrentin durchsetzen. Im umkämpften Finaleunterlag Sziedat gegen die an Nummer zwei gesetzte Sofia Shapatava (TC-Ludwigshafen-Oppau) mit 5:7 und 5:7.

Die Herren-Konkurrenz war durch die Terminkollision mit Bundesliga- und Regionalliga-Spielen etwas geschwächt. So setzte sich der ungesetzte Dean Thurner (TC Friedberg) gegen den haushohen Favoriten Yvo Panak (MBB SG Manching) in der Vorrunde durch, scheiterte aber im Viertelfinale an seinem Bruder Noah. Erst im Finale musste sich Noah Thurner, an Position acht gesetzt, geschlagen geben. Alen Mujakic (GW Luitpoldpark München) besiegte Thurner in einem hochklassigen Spiel im Match-Tiebreak mit 6:4, 1:6 und 7:6.

Den Abschluss der Turniertage bildete am späten Sonntagabend das Herren-Doppelfinale, das Mika Berghaus (Rochusclub Düsseldorf) und Frederic Schloßmann (TC Rot-Blau Regensburg) klar für sich entschieden. Sie setzten sich mit 6:3, 6:0 gegen Sven Lemstra (GW Luitpoldpark München) und seinen Vereins- und Doppelpartner Mujakic durch.