Warum Tom Bittner dem TC Augsburg nicht helfen konnte

Als Tom Bittner vor kurzem in den Flieger Richtung USA stieg, da war das Tennis-Talent aufgeregt. Aber auch traurig und enttäuscht. Der 21-Jährige aus Gersthofen tritt sein letztes Jahr an der Universität Montana an und ist dort der Top-Spieler seiner Mannschaft. In der vergangenen Saison, die von Januar bis Mai dauerte, gewannen die Grizzlies, so werden sie genannt, ihre Conference. Sie zogen in die Endrunde der besten 64 Teams in den ganzen USA ein. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Uni. Bittner wurde in diesem Play-off-Turnier zum besten Spieler ausgezeichnet. Dass dann im landesweiten NCAA-Finale schon in der ersten Runde Endstation war, war einkalkuliert. „Wir sind erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Uni im Tennis unter den Top 70 in den USA. Das war ein Riesenerfolg“, erzählt Bittner kurz vor seiner Abreise.

Schambein-Entzündung mit im Gepäck aus den USA

Doch der Erfolg hatte bei ihm einen hohen Preis. Denn als er im Mai nach Augsburg zurückkam, hatte er eine heftige Schambeinentzündung im Gepäck. Ein Einsatz im Zweitliga-Team des TC Augsburg war unmöglich. Aber genau dafür war Bittner vom TC Gersthofen zum TCA gewechselt. Dass die deutsche Tennis-Saison für ihn ohne Zweitliga-Einsatz so enttäuschend enden würde, ahnte Bittner im Mai nicht. Allerdings hat Bittner schon länger gesundheitliche Probleme. Und das hat auch mit dem Sport-System an den amerikanischen Universitäten zu tun. Dort hat der Sport einen hohen Stellenwert. Aushängeschild ist dabei der College-Football, aber auch alle anderen Sportarten werden profihaft betrieben.

Mit Sport-Stipendien an die US-Unis

Ausländische Studenten werden oft mit Sport-Stipendien angeworben. Wie auch Bittner. Er muss keine Gebühren, die schnell im fünfstelligen Bereich liegen, für sein Studium der Wirtschafts-Informatik zahlen. Dafür werden die Spieler unter Profi-Bedingungen betreut, es wird aber auch Leistungssport erwartet. Für Bittner hieß das viele Matches, zumeist auf Hartplatz-Belag.

Tom Bittner muss sich im Juli 2024 an der Hüfte operieren lassen

Die Belastungen machten sich bei Bittner im Juli 2024 mit Schmerzen an der linken Hüfte bemerkbar. Bei ihm wurde ein CAM-Hüftimpingement diagnostiziert, eine Fehlbildung am Übergang zwischen Hüftkopf und Schenkelhals. Es folgte eine Hüft-OP. „Es lief alles super“, erzählte Bittner. Ab November stand er wieder auf dem Trainingsplatz. Die Herbst- und Wintersaison dient der Vorbereitung der Haupt-Saison ab Januar. In die startete Bittner mit seiner Mannschaft optimal. Er führte das Tennis-Team der Uni Montana von Sieg zu Sieg. Das bedeutete aber auch extreme Belastung durch tägliches Training und Spiele am Wochenende.

Er dachte, die Beschwerden im Schambeinbereich sind ein Muskelkater

Seine Hüfte schmerzte wieder und im Februar hatte er erstmals Beschwerden im Schambeinbereich. „Das hatte ich noch nie. Ich dachte, das sei ein Muskelkater.“ Doch die Beschwerden zog er mit durch die ganze Saison. „Es war mal besser, mal schlechter. Mal war es die Hüfte, mal das Schambein. Aber die Saison verlief extrem erfolgreich und da vergisst man die Wehwechen schnell wieder.“ Bittner setzte sich auch selbst unter Druck. An der Uni war er im Tennis der Leader. „Ich bin ein Teamspieler, da nimmt man sich nicht raus.“

Der Körper vergisst aber nichts. Diese Lektion musste Bittner bitter lernen, als er im Mai nach Deutschland zurückkam. Die Hüfte meckerte weiter, er unterzog sich einem MRT. Er versuchte, die Beschwerden mit verschiedenen Ansätzen in den Griff zu bekommen. Die Zweitliga-Saison mit seinem neuen Verein TC Augsburg, die erst Mitte Juli begann, schien weit weg. Doch alles, was Bittner versuchte, war vergebens.

Ex-FCA-Mannschaftsarzt hilft Tom Bittner weiter

Erst ein weiteres MRT zeigte: sein Schambein und die dort befindlichen Sehnenansätze waren stark entzündet. Und beim ehemaligen FCA-Mannschaftsarzt Dr. Peter Stiller jun. fand er auch den richtigen Mediziner. „Er hat mir ein super Konzept erstellt.“ Das auch wirkte. Doch eine Schambeinentzündung zu bekämpfen, ist kein Sprint, sondern ein medizinischer Marathon.

Die Hoffnung von Bittner und vom TC Augsburg, dass es noch zu einem oder zwei Einsätzen in der 2. Bundesliga reichen würde, erfüllte sich nicht. „Als ich wusste, was ich habe, habe ich sofort den TCA informiert“, erzählt Bittner. „Ich habe nicht für die ganze Saison abgesagt, weil wir alle dachten, dass es bis zum Bundesliga-Start besser wird. Wir waren schon im Austausch.“ Es war eine große Enttäuschung für alle Beteiligten. „Es war bitter, aber das College hat klare Priorität, ich musste mich auskurieren.“

Der 21-Jährige begleitet den TCA als Coach in der 2. Tennis-Bundesliga

Doch der 21-Jährige wollte unbedingt den Kontakt zur Mannschaft halten. Und so war er oft als Coach dabei. „Das war eine super Idee. So konnte ich die Mannschaft kennenlernen, sie anfeuern und auch den einen oder anderen Spieler coachen.“ Zugleich war es für das ehrgeizige Tennistalent etwas frustrierend. „Ich habe gesehen, dass ich auf diesem Level mitspielen und auf der Position sechs durchaus den einen oder anderen Sieg hätte einfahren können.“ Am Ende reichte es für den TC Augsburg auch so, als Zweitliga-Meister sofort wieder in die 1. Bundesliga zurückzukehren.

Und darum ist Bittner trotz aller Enttäuschung auch mit einem guten Gefühl in den Flieger Richtung Montana gestiegen. Mit einem Angebot des TCA für die kommende Bundesliga-Saison. „Ich werde mir die Pläne und das Konzept genau anhören. Der TCA hat signalisiert, dass sie mich im Kader für die 1. Bundesliga haben wollen.“ Da könnte Bittner durchaus eine Bereicherung sein – wenn er fit ist.