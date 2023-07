TC Augsburg hofft auf "volle Hütte" bei Derby gegen TC Schießgraben

Plus Die zwei Lokalrivalen bieten ihren Mitgliedern 50 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis. Schließlich sollen möglichst viele Fans das Zweitliga-Derby erleben können.

Helmut Martin spart vor dem sonntäglichen Tennisduell nicht mit Superlativen. "Wir werden den Zuschauerinnen und Zuschauern Tennis der Extraklasse bieten. Es wird das Highlight des Jahres für den Augsburger Tennissport", schwärmt der Mannschaftsführer der TCA-Männermannschaft von dem anstehenden Zweitliga-Derby am Sonntag ab 11 Uhr auf der TCA-Anlage im Siebentischwald. Damit gegen den TC Schießgraben "die Hütte voll wird", haben beide Vereine die Abmachung getroffen, dass ihre Mitglieder einen 50-prozentigen Rabatt auf den Eintrittspreis bekommen und Kinder und Jugendliche freien Eintritt haben. "Es war uns ganz wichtig, dass alle Interessierten dieses Derby sehen können, wir wollen vor großer Kulisse spielen", so Martin.

Auch sein Kollege Michael Thor, der Teammanager des TC Schießgraben, fiebert dem Duell der beiden besten Augsburger Tennisteams entgegen. Für Spiele auf seiner eigenen Anlage verlangt sein Verein eigentlich keinen Eintritt, den 50-prozentigen Rabatt im TCA für die Mitglieder beider Vereine hält er für akzeptabel und freut sich ebenfalls auf ein "schönes Tennisfest". Und betont die einzigartige Stellung Augsburgs im hochklassigen Tennissport. "Es gibt schließlich keine andere Stadt, die zwei Tennis-Bundesliga-Vereine aufweisen kann." Dementsprechend glaubt auch er, dass dieses Aufeinandertreffen zahlreiche Fans anlocken wird.