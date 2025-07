TC Augsburg triumphiert in der Halle mit beeindruckender Teamleistung

Nach der ersten Saisonniederlage in der 2. Bundesliga beim TC Ludwigshafen strebte die 1. Herrenmannschaft des TC Augsburg vor heimischem Publikum die Rückkehr in die Erfolgsspur an. Gegen den TV Reutlingen legten die Fuggerstädter nach vier gewonnenen Einzeln noch zwei siegreiche Doppel nach und setzen sich damit weiterhin punktgleich an der Tabellenspitze fest.

Auch wenn die Deutlichkeit der 3:6-Niederlage im Auswärtsspiel beim TC Ludwigshafen schmerzte, verdeutlichten die Resultate der anderen Partien, wie ausgeglichen die 2. Bundesliga Süd auch in diesem Jahr wieder ist. Inklusive der 1. Herrenmannschaft des TC Augsburg rangierten vor dem vierten Spieltag, nach je einem Ausrutscher, insgesamt sechs Mannschaften mit 4:2 Punkten an der Tabellenspitze. Und so stand auf der Anlage des TC Augsburg gegen den punktgleichen TV Reutlingen das nächste Top-Spiel auf dem Programm, das aufgrund starken Regens in die Halle verlegt werden musste.

Einen starken Auftritt lieferte Martin Krumich in der temporeichen Begegnung der 2er gegen Noah Schlagenhauf ab. Nach dem Break zum 3:2 ließ sich der Tscheche in Diensten des TCA den Vorsprung nicht mehr nehmen und servierte den 1. Satz sicher nach Hause. Im zweiten Durchgang konnte der 22-Jährige seinem gleichaltrigen Gegner den Aufschlag zweimal abnehmen, servierte weiterhin sehr solide und triumphierte final mit 6:4, 6:2.

Eine dominante Leistung zeigte Jakub Filipsky auf der 6er-Position gegen Routinier Peter Torebko. Von Beginn an setzte der 30-jährige Tscheche seinen 37-jährigen Gegner mit seinen temporeichen Schlägen unter Druck und ließ ihn kaum zur Entfaltung kommen. Mit einem Vorhand-Winner besiegelte er schließlich den 6:2, 6:1-Erfolg.

Mehr Spannung als erhofft musste Neuzugang Michael Vrbensky im Spitzeneinzel gegen den Reutlinger Lokalmatador Tim Handel erdulden. Nachdem der Tscheche das Break in der Satzmitte sicher zum Gewinn des ersten Durchgangs transportierte, sah er sich immer mehr Gegenwehr durch seinen 28-jährigen Gegenüber ausgesetzt und musste im zweiten Satz den Gang in den Tiebreak antreten. Dort erspielte sich der 25-Jährige eine schnelle 3:0-Führung und hatte im weiteren Verlauf 3 laufende Matchbälle, die er jedoch ungenutzt ließ und sogar noch den Satzgleichstand hinnehmen musste. Auch der entscheidende Match-Tiebreak entwickelte sich zu einem wahren Thriller, ehe Vrbensky seine insgesamt fünfte Möglichkeit zum 6:4, 6:7 (7), 11:9-Erfolg verwandeln konnte.

Eine bärenstarke Leistung zeigte das TCA-Eigengewächs Luca Wiedenmann im Duell auf der 3er-Position gegen den Youngster Lasse Pörtner, der den Deutschen Tennis Bund bei den Junioren-Grand-Slam-Turnieren repräsentierte. Es entwickelte sich von Beginn eine attraktive Begegnung mit intensiven Ballwechseln. Nach ausgeglichenem Beginn schnappte sich der 27-Jährige das Break zur 4:3-Führung und servierte den ersten Satz sicher nach Hause. Im zweiten Satz lag der 19-jährige Pörtner zweimal mit Break in Front und servierte beim Stand von 6:5 zum Satzausgleich, ehe sich Wiedenmann zum Erreichen des Tiebreaks wieder zurückkämpfte. Dort hatte der ehemalige College-Spieler wieder das Momentum auf seiner Seite und siegte schließlich mit 6:3, 7:6 (4) und bleibt damit auch in seinem vierten Saisoneinzel weiterhin ungeschlagen.

Nicht zum Erfolg kam Neuzugang Jiri Barnat im Duell der 4er. Zwar erspielte sich der Tscheche gegen seinen Landsmann Marek Jaloviec im ersten Satz zweimal eine Break-Führung, musste aber den Durchgang noch im Tiebreak abgeben. Nach dem frühen Aufschlagverlust im zweiten Satz konnte der 23-Jährige der Partie keine Wendung mehr geben und unterlag letztlich mit 6:7 (4), 3:6. Auch das TCA-Urgestein Jan Satral konnte seine Chancen in der Begegnung der 5er gegen den Münchner Jeremy Schifris nicht nutzen. Im ersten Satz konnte der Tscheche einen frühen Break-Rückstand nicht mehr kompensieren, schaffte aber nach einer deutlichen Leistungssteigerung den Satzausgleich. Im entscheidenden Match-Tiebreak erkämpfte sich der 35-Jährige eine 7:4-Führung, ehe er sich knapp mit 4:6, 6:3, 8:10 beugen musste.

Mit dem 4:2-Zwischenstand nach den Einzeln wurde noch ein erfolgreiches Doppel zum finalen Mannschaftserfolg des TC Augsburg benötigt. Und den lieferte das tschechische Duo Satral/Barnat in Form eines Comeback-Siegs. Nach glatt verlorenem ersten Durchgang gegen die Paarung Schifris/Torebko fand das TCA-Doppel immer besser in die Spur und siegte final mit 2:6, 6:2, 10:4. Nach der zwischenzeitlichen 4:6, 3:6-Niederlage der TCA-Eigengewächse Wiedenmann/Feucht gegen Pörtner/Schlagenhauf lief auf dem Show-Court noch die letzte Begegnung. Auch dort behielt die tschechische Paarung Vrbensky/Krumich gegen das Duo Handel/Jaloviec mit 6:2, 7:5 die Oberhand und besiegelte den 6:3-Endstand in der Gesamt-Begegnung. Damit setzt sich der TC Augsburg weiterhin punktgleich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga Süd fest.

Im Anschluss an die Begegnung kommentierte Team-Manager und Mannschaftskapitän Hemut Martin: „Heute haben wir eine geschlossene Mannschaftsleistung gesehen, bei der es keine einzelnen Spieler hervorzuheben gibt. Deshalb bin ich sehr stolz auf das Team und kann ihm nur ein großes Kompliment zollen. Auch wenn sich die Mannschaft für Sonntag aufstellungstechnisch etwas verändern wird, hoffen wir wieder auf so eine tolle und kämpferische Leistung.“

Weiter geht es für den TC Augsburg am Sonntag (27. Juli ab 11 Uhr) mit dem nächsten Heimspiel gegen den TC Sprendlingen aus Hessen. Dietmar Kaspar