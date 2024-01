TC Schwaben: Freier Fall von der Regionalliga in die Südliga

Plus Die Tennisfrauen des TC Schwaben steigen aus der Regionalliga ab und müssen ganz unten neu anfangen, weil die Mannschaft auseinanderbricht. Auch Team-Manager Anton Huber gibt auf.

Als die Regionalliga-Tennisspielerinnen des TC Schwaben Mitte Juli die Saison mit zwei Niederlagen abschlossen, da war Teamchef Anton Huber zwar schon etwas enttäuscht, doch als Tabellen-Sechster und mit 6:8 Punkten machte er sich über einen möglichen Abstieg keine großen Sorgen. Die beiden sicheren Abstiegsplätze hatte man hinter sich gelassen, das Risiko, selbst noch nach unten gehen zu müssen, schien gering.

Es kam alles anders. Der MTTC Iphitos stieg aus der 2. Bundesliga ab und von unten wurden mit TLZ Espenhain, TC Raschke Taufkirchen und TC Bamberg drei Aufsteiger in die Gruppe Süd-Ost eingeteilt. Drei Klubs mussten nun absteigen, der TC Schwaben war plötzlich draußen.