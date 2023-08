Tennis

TCA-Profi Christian Frantzen holt Doppel-Sieg bei den Schwaben Open

Plus Der Lokalmatador vom TC Augsburg gewinnt mit Doppelpartner Hendrik Jebens das ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open vor heimischem Publikum. Im Einzel-Endspiel liefern sich zwei Spanier ein umkämpften Schlagabtausch.

Von , Dietmar Kaspar Andrea Bogenreuther , Dietmar Kaspar

Ein emotionales Happyend erlebten die Tennisfans am Finaltag der Schwaben Open im Tennisclub Augsburg: Nicht nur, dass TCA-Profi Constantin Frantzen in seinem Heimatclub an der Seite von Doppelpartner Hendrik Jebens den Turniersieg schaffte, erstmals gewann der 25-jährige Augsburger auch ein internationales Turnier der ATP-Challenger-Tour im Beisein seiner ganzen Familie. Zweimal hatten er und Jebens in diesem Jahr schon Siege eingefahren, aber nie waren Frantzens Eltern sowie seine Brüder Maximilian und Christopher vor Ort. Entsprechend einzigartig war es für ihn, zuhause bei der zweiten Auflage der Schwaben Open als an eins gesetztes Doppel das Endspiel vor den rund 500 Tennisfans zu gewinnen.

"Auch wenn das Turnier nur ein Challenger-Turnier der Kategorie 50 ist, bedeutet mir dieser Erfolg so unglaublich viel, da ich erstmals so einen Titel vor den Augen meiner Eltern holen konnte und gefühlt jeden hier auf der Tribüne kenne. Ich hoffe, dass dieses tolle Turnier vielleicht künftig in einer höheren Kategorie ausgetragen und noch viele Jahre stattfinden wird, dann werde ich auch immer wieder gerne zurückkommen", gestand ein sichtlich bewegter Constantin Frantzen, als er bei der Siegerehrung den Pokal von Turnierdirektor Hans Rußwurm überreicht bekam und beim innigen Dank an seine Eltern sogar ein paar Tränen weg blinzeln musste. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so emotional werde, aber dass alle da sind, meine Familie, mein Hund und der ganze TCA, um mich zu supporten, das bedeutet mir sehr viel."

