TCA-Profis Frantzen und Jebens spielen bei den Schwaben Open groß auf

Plus Nach zwei nervenaufreibenden Auftaktspielen könnte der Augsburger an der Seite seines Doppelpartners Hendrik Jebens beim internationalen ATP-Challenger-Turnier in seinem Heimatclub für den ganz großen Erfolg sorgen.

Von Andrea Bogenreuther

Nichts für schwache Nerven sind die Vorstellungen, die der Augsburger Tennisprofi Constantin Frantzen und sein Doppelpartner Hendrik Jebens gerade bei den Schwaben Open abliefern. Sowohl der Einzug ins Viertelfinale als auch ins Halbfinale geriet zu einem Ritt auf Messers Schneide, der den zahlreichen Heimfans im Tennisclub Augsburg emotionale Achterbahnfahrten bescherte. An diesem Freitag (17 Uhr) geht es nun für den einzigen im Feld verbliebenen TCA-Lokalmatador an der Seite des Stuttgarters Jebens im Duell gegen Tim Sandkulen/Neil Oberleitner um den Einzug ins Doppel-Finale des mit 36.000 Euro dotierten ATP-Challenger-Turniers.

War schon das Achtelfinale mit dem 6:7, 7:6, 10:8-Sieg gegen das libanesische Doppel Habib/Hassan eine enge Kiste für Frantzen/Jebens, so legten sie im Viertelfinale gegen die ihnen bestens bekannten Zweitliga-Konkurrenten Marc Wallner und Jakob Schnaitter, die mit einer Wildcard ins Turnier gekommen waren, noch mal eine Schippe drauf. Im ersten Satz allerdings leicht indisponiert, spielten sie zu unpräzise und in den entscheidenden Situationen zu überhastet, sodass Wallner/Schnaitter ihre einzige Breakchance nutzen konnten und den ersten Satz mit 7:6 (3) auf ihre Seite zogen. Mit einem gewissen Groll im Bauch gingen Frantzen und Jebens in den zweiten Durchgang. Fokussierter und mit druckvollerem Aufschlagspiel holten sie sich verdient das Break im sechsten Spiel zur 4:2-Führung. Sicher brachten sie dann den Satz mit 6:3 auf ihre Seite.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

