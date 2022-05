TCA-Spielerin Schneider schafft den Spagat zwischen Uni und Sport

Plus Maria Schneider, Regionalliga-Spielerin des TC Schwaben Augsburg, hat ihren Weg gefunden, Sport und Studium zu verbinden.

Es ist jetzt fast genau fünf Jahre her, da versuchte Maria Schneider ihren Traum vom Profitennis zu verwirklichen. Die damals 20-Jährige stand kurz vor Ende ihrer Ausbildung zur Zahntechnikerin im elterlichen Labor, spielte für den TC Schwaben in der Regionalliga und versuchte bei zweitklassigen internationalen ITF-Turnieren genügend Punkte für die Weltrangliste zu sammeln, um sich den Weg durch die mühsamen Qualifikationen zu ersparen.