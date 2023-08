Tennis

TCA-Spitzenspieler Hernan Casanova plagt der Rücken

Am Mittwoch startet der Augsburger Constantin Frantzen (Bild) mit seinem Partner Hendrik Jebens in die Doppelkonkurrenz der Schwaben Open.

Plus Der Argentinier muss sein Einzel bei den Schwaben Open verletzungsbedingt abbrechen. Auch für Tennisprofi Daniel Masur ist das Turnier der Challenger Tour bereits beendet.

Am dritten Turniertag der Schwaben Open hat es den deutschen Tennisprofi Daniel Masur, der sich zum Auftakt noch souverän durch die Qualifikation des Turniers der Challenger Tour gespielt hatte, auf dem Weg ins Achtelfinale erwischt. Masur musste sich dem unter der Flagge des Libanon antretenden Deutsch-Libanesen Benjamin Hassan bei dessen erstem Turniereinsatz mit 2:6 und 6:7 geschlagen geben.

Auf dem Center Court des TC Augsburg hatte der deutsche Meister von 2020 seinen Gegner, der in der Qualifikation auch den Augsburger Zweitliga-Spieler Constantin Frantzen bezwungen hatte, nahezu jederzeit im Griff. Hassan, der bereits bei der Augsburger Schwaben-Open-Premiere 2019 dabei war, punktete vor allem im ersten Satz nach Belieben und profitierte von Masurs Fehlern. Nun ist Hassan mit Weltranglistenposition 776 in seinem Achtelfinal-Match am Mittwoch gegen den auf 1778 geführten Belgier Gilles-Arnaud Bailly der große Favorit.

