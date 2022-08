Tennis-Zweitligist TCA war näher am Bundesliga-Aufstieg als am Abstieg

Tennis-Zweitligist TC Augsburg wird Fünfter und zieht eine eigentlich positive Bilanz. Es wäre aber mehr drin gewesen.

Christian Lechner, sportlicher Leiter des TC Augsburg, hadert immer noch ein bisschen mit der 4:5-Niederlage gegen den TEC Waldau Stuttgart am letzten Spieltag der 2. Tennis-Bundesliga Süd. „Wir führen im entscheidenden Doppel mit 6:3 und 5:4 und Luca Wiedenmann hat Aufschlag. Wenn wir dieses Doppel gewinnen, dann gewinnen wir 5:4. Das wäre noch das I-Tüpfelchen auf eine tolle Saison gewesen.“ So ging der TCA am Freitag in Würzburg (3:6) und dann am Sonntag zu Hause gegen den Absteiger aus Stuttgart am Ende leer aus und belegt mit 10:8 Punkten in der Endabrechnung Platz fünf.

TC Augsburg ärgert Meister FTC Palmengarten aus Frankfurt

„Wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, dann wären wir gar nicht angetreten, sondern hätten das sofort genommen“, sagt Lechner. Nach dem in der vergangenen Saison am grünen Tisch verhinderten Abstieg, war der TCA die Überraschungsmannschaft der Saison. Selbst gegen den verlustpunktfreien Meister und Aufsteiger FTC Palmengarten hielten die Augsburger gut mit und verloren nur mit 3:6 am zweiten Spieltag. „Unser spanischer Spitzenspieler Garcia Lopez hat gesagt, wir waren nur Zentimeter vom Aufstieg entfernt, aber fünf Meter vom Abstieg“, erzählt Lechner.

TCA-Manager Christian Lechner spielt um deutsche Meisterschaft

Doch nachdem die Frankfurter sich gar keine Blöße mehr gaben, taktierte Lechner am Ende der Saison bei der Aufstellung, schonte das Budget und gab auch den weniger eingesetzten Spielern Gelegenheit um Zweitliga-Luft zu schnuppern. „Wir sind mit der Saison sehr zufrieden“, sagt Lechner und macht dafür auch seinen Non-Playing-Captain Helmut Martin verantwortlich: „Er ist unser Ruhepol, während ich schon mal deutlich werde. Wir ergänzen uns dadurch.“ Für die kommende Saison hat Lechner klare Ziele: „Wir wollen eigentlich mit der gleichen Mannschaft wieder antreten.“ Doch das hat Zeit. Jetzt steht für Lechner erst einmal die deutsche Mannschaftsmeisterschaft Ü50 mit dem TCA in Berlin Mitte September im Fokus: „Da muss ich noch trainieren.“