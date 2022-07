Tennisspieler des TC Augsburg lassen wichtige Punkte liegen

Der Tennis-Zweitligist TC Augsburg verliert 3:6 gegen den FTC Palmengarten. Doch beim ersten Heimspiel der Saison fehlt nicht viel, um den großen Favoriten aus Frankfurt ein Bein zu stellen.

Frisch geduscht stand Guillermo Garcia-Lopez am Gitter zum Platz zwei auf der wunderschönen Tennis-Anlage des TC Augsburg. „This is the key-match“, prophezeite der spanische Tennis-Profi dem sportlichen Leiter des TCA, Christian Lechner. „Das ist das Schlüsselspiel.“

TCA-Spieler Constantin Frantzen hat Satzball

1:3 lag der TCA zwar im ersten Saisonheimspiel gegen den FTC Palmengarten zurück, doch noch waren die Augsburger zuversichtlich den haushohen Favoriten aus Frankfurt ein Schnippchen schlagen zu können.

TCA-Spieler Constantin Frantzen hatte beim Stand von 6:6 im ersten Satz Satzball. Und auf dem Center-Court hatte im argentinischen Duell der Augsburger Hernan Casanova den Frankfurter Facundo Mena mit 6:1 dominiert. „Wenn wir mit einem 3:3 aus den Einzeln kommen, dann sind wir dabei“, träumte Lechner von einem Coup seiner Mannschaft. Denn während Palmengarten bei der Mission Aufstieg in dieser Saison nicht kleckert, sondern klotzt und zwölf (!) ausländische Profis auf den ersten zwölf Plätzen ihrer Setzliste nominiert hat, will der TCA nur die Klasse halten.

FTC Palmengarten führt nach den Einzeln uneinholbar

Knappe 90 Minuten später musste Lechner ernüchtert feststellen, dass die Frankfurter mit 5:1 uneinholbar in Führung gegangen waren. Am Ende hieß es 3:6. „Das Glück, das wir in Hainsacker hatten, hat uns heute gefehlt“, musste Lechner feststellen.

Die Pechsträhne der Augsburger begann bei der 4:6, 4:6-Niederlage von Garcia-Lopez gegen Malek Jaziri aus Tunesien. 3:0 hatte er im ersten Satz geführt und 4:2 im zweiten. Jeweils ein Break vor. Doch der 39-Jährige, der in seiner Blütezeit bis auf Platz 23 der Weltrangliste geklettert war, hatte im Duell der Routiniers, Jaziri ist 38, die schlechteren Nerven.

Lesen Sie dazu auch

Guillermo Garcia-Lopez hadert mit dem Schiedsrichter

Die strapazierte der Schiedsrichter besonders im zweiten Satz, als er in einem entscheidenden Moment einen Ball von Garcia-Lopez schon in der Luft im Aus sah, bevor er (natürlich) auf der Linie landete. Er nahm seine Entscheidung zwar zurück, doch Garcia-Lopez verlor die Konzentration, was einen ehemaligen Weltklassespieler in den Niederungen der 2. Bundesliga eigentlich nicht passieren sollte.

Dass am Ende der Machtball auch nach einer weiteren umstrittenen Entscheidung gegen Lopez gewertet wurde, passte aus TCA-Sicht ins Bild. „Der Schiedsrichter war eine Katastrophe, aber Guillermo war immer ein Break vor. Normalerweise lässt er sich so etwas nicht entgehen“, sagte Lechner.

Constantin Frantzen verletzt sich am rechten Knöchel

Constantin Frantzen hingegen schien sich für seine Leidenschaft zu belohnen. Er war im ersten Satz umgeknickt und musste am rechten Sprunggelenk bandagiert werden.

Constantin Frantzen kämpfte mit lädierten Knöchel, aber am Ende verlor er sein Eiinzel mit 6:7, 1:6. Foto: Christian Kolbert, kolbert-press

Doch der Aufschlagspezialist kämpfte sich zurück und hatte erwähnten Satzball gegen den Carlos Gomez Herrera. Und dazu noch eigenen Aufschlag.

Carlos Gomez Herrera war Doppelpartner von Novak Djokovic

Doch Frantzen hatte nicht genügend Vertrauen in die eigene Stärke, servierte zurückhaltend und der Spanier, Teilzeit-Doppelpartner von Novak Djokovic, parierte und gewann am Ende 9:7. Frantzens Widerstand war gebrochen. Schnell hieß es dann 6:7, 1:6. Das Schlüsselspiel war verloren.

Und auch im Spitzeneinzel hatten die Gäste aus der Mainmetropole das bessere Ende für sich. Mena kämpfte sich zurück, gewann Satz zwei. Und im Match-Tiebreak lieferten sie ein Spektakel ab. Jeder Cent der zehn Euro Eintritt waren allein schon hier gut investiert. Mit 17:19 musste sich Casanova geschlagen geben. Die Hitzeschlacht Spiel war entschieden, Frankfurt uneinholbar vorne. Mit zwei gewonnen Doppeln verkürzte der TCA dann noch auf ein erträgliches 3:6. Lechner war hin- und her gerissen: „Wir hatten unsere Chancen, die wichtigen Punkte haben aber die Frankfurter gemacht. Aber diese Qualität hat auch mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun. Frankfurt hat einen Etat der dreimal höher ist als unserer.“

TC Augsburg spielt am Sonntag beim TC Wolfsberg Pforzheim

Lange Zeit zum Erholen haben die TCA-Spieler nicht. Schon am Sonntag (ab 11 Uhr) treten sie beim TC Wolfsberg Pforzheim an. Vielleicht bestreitet dann ja Guillermo Garcia-Lopez das Schlüsselspiel.

TCA – FTC Palmengarte 3:6

Einzel Casanova – Mena 6:1, 4:6, 16:18; Garcia Lopez – Jaziri 4:6, 4:6; Satral – Lazarov 3:6, 4:6; Feucht – Gengel 2:6, 4:6; C. Frantzen – Gomez-Herrera 6:7, 2:6; Wiedenmann – Schmit 6:1, 6:4.

Doppel Casanova/Satral – Jaziri/Lazarov 6:4, 6:3, Garcia–Lopez/Frantzen – Mena/Gomez-Herrera 6:3, 7:6; Feucht/Barnat - Genkel/Schmitz 2:6, 6:4, 7:10.