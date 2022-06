Veranstalter muss ATP-Turnier in Augsburg absagen

Wenige Wochen vor dem ersten Aufschlag auf der Anlage des TC Augsburg brechen dem Veranstalter aus Oberhaching zwei größere Sponsoren weg.

Am Freitag hatte die ATP-Tour ihren Kalender für die zweite Jahreshälfte aktualisiert. Darin fehlte aber auf einmal das ATP-Challenger-Turnier in Augsburg. Die Schwaben Open hätten vom 31. Juli bis zum 8. August auf der Anlage des TC Augsburg stattfinden sollen. Hätten. Denn Turnier-Veranstalterin Alessandra Trenkle bestätigte am Donnerstagvormittag das Aus des Turniers. „Wir müssen das Turnier leider absagen. Die Zeit spielt leider gegen uns.“ Am Nachmittag kam dann die offizielle Pressemitteilung.

Um rund 50.000 Dollar Preisgeld und 80 Weltranglistenpunkte wäre es in Augsburg gegangen, doch zwei größere Sponsoren waren dem Veranstalter, der isarOne GmbH aus Oberhaching, kurzfristig abgesprungen. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich bei einem Sponsor um das neue Hotel im historischen Kesselhaus der früheren Augsburger Kammgarnspinnerei im Textilviertel handeln, dessen Eröffnungstermin mehrmals verschoben werden musste.

Die Premiere der Schwaben Open war 2019

Es ist nun schon das dritte Mal, dass die Schwaben Open nach der Premiere 2019 nicht stattfinden konnten. Damals bestand das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz aus 48 Spielern. Yannick Hanfmann gewann am 11. August gegen den Finnen Emil Ruusuvuori das begeisternde und spannende Finale mit 2:6, 6:4, 7:5.

2020 und 2021 fiel das Turnier dann pandemiebedingt aus, nun konnten die Veranstalter das plötzlich entstandene finanzielle Loch nicht schnell genug stopfen. „Die Anforderungen der ATP bilden einen großen Kostenblock für die Umsetzung eines solchen Turniers. Leider lässt sich diese fehlende finanzielle Unterstützung nicht über Nacht ausgleichen“, schrieben die Veranstalter in der Pressemitteilung. „Bis zur letzten Minute wurde nach einer Alternative gesucht, doch auch wir spüren die Auswirkungen der Pandemie und der aktuellen Ukraine-Krise“. Mit einem neuen Konzept wollen Alessandra Trenkle und ihre Mitstreiter das Turnier 2023 aber auf jeden Fall durchführen.

Keine finanziellen Belastungen für den TC Augsburg

Jakob Schweyer, Vorstand des TC Augsburg, hat die Absage mit Bedauern zur Kenntnis genommen. „Diese Absage hat keinerlei finanziellen Auswirkungen auf den TC Augsburg. Aber dieses Turnier wäre der sportliche Höhepunkt unserer eventreichen Saison 2022 gewesen.“

Schon vom 15. bis zum 19. Juni finden in Augsburg die Bayerischen Meisterschaften statt. Dabei arbeitet der TCA eng mit dem TC Schwaben und dem TC Schießgraben zusammen. Und dann starten am 17. Juli die Männer des TCA auswärts bei der SpVgg Hainsacker (bei Regensburg) in ihre Zweitliga-Saison. Zum ersten Heimspiel erwartet der TCA am 22. Juli dann den FTC Palmengarten aus Frankfurt.