Vor dem ersten Auftritt bei den Australian Open wächst bei Tennisprofi Frantzen die Anspannung

Plus Der Augsburger Constantin Frantzen steht kurz vor dem ersten Auftritt bei den Australian Open. Ein gutes Gefühl geben ihm zwei Siege beim ATP-Turnier in Adelaide.

Während der vergangenen drei Wochen sind die beiden deutschen Tennisprofis Constantin Frantzen und Hendrik Jebens immer näher an die berühmte Spielstätte des Grand-Slam-Turniers Australian Open herangerückt. Auf dem weitläufigen, 20 Hektar großen Areal im Melbourne Park am Jarra River liegen 24 Tennis-Courts, auf 18 von ihnen wird ab nächster Woche das bedeutende Tennisturnier gespielt. Und auf einem von diesen absolvierten auch der Augsburger Frantzen und der Stuttgarter Jebens bereits ihre ersten Trainingseinheiten. Am Sonntag werden die Doppel-Partien der Auftaktrunde ausgelost, mit ihrem ersten offiziellen Spiel rechnen Frantzen und Jebens am nächsten Dienstag oder Donnerstag.

Über zwei hochklassig besetzte ATP-Turniere in Hongkong und Adelaide hatte das deutsche Doppel versucht, sich so gut wie möglich auf seinen ersten Grand-Slam-Einsatz vorzubereiten. Der Flug am zweiten Weihnachtsfeiertag 2023 nach Asien, das Turnier in der Millionenmetropole und die vielen neuen Eindrücke machten es den Tennisprofis aber nicht leicht, sich wieder voll auf den Sport zu konzentrieren, wie Constantin Frantzen einräumt. „Die Reise verlief bisher sehr gut, auch wenn die erste Woche spielerisch nicht so gut gelaufen ist, weil wir in der ersten Runde direkt ausgeschieden sind. Trotzdem hat es uns geholfen, wieder in den Turnierrhythmus reinzukommen, was nicht einfach war.“

