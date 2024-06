Tennis

TC Schießgraben setzt auf Österreich-Power

Der Österreicher Jurij Rodionov war in zwei Regionalliga-Matches für den TC Schießgraben im Einsatz. Gegen den TC Luitpoldpark München sorgte er für Punkte im Einzel und Doppel.

Plus Tennismänner erspielen mit doppelter Verstärkung aus Österreich ihren ersten Sieg in der Regionalliga. Doch am Sonntag erweist sich der ambitionierte Aufsteiger TC Ruhla als zu stark.

Von Andrea Bogenreuther

Mit doppelter Österreich-Power ist den Tennismännern des TC Schießgraben Augsburg nach ihrem Zweitliga-Abstieg ein erfolgreicher Einstieg in die Regionalliga-Saison gelungen. Verstärkt durch den an Nummer zwei gesetzten Österreicher Jurij Rodionov und seinen an fünf gesetzten Landsmann Lukas Krainer bezwang das Team zum Auftakt den GW Luitpoldpark München mit 6:3. Einen Tag später reichte das Schießgraben-Aufgebot samt der spanischen Nummer vier, Johan Nikles, gegen den höchst ambitioniert auftretenden Aufsteiger TC Ruhla 92 aus Thürigen dann aber nicht aus. Vor heimischen Publikum musste sich das Schießgraben-Team mit 4:5 geschlagen geben.

Entsprechend gemischte Gefühle hatte Sportwart Michael Thor nach dem Saisonstart: zum einen positiv gestimmt, weil er festgestellt hat, dass sein Team sportlich wie zwischenmenschlich gut funktioniert. Und sich mit Blick auf die recht kurze Saison, die aus nur sieben Spieltagen besteht, zwei wichtige Punkten gesichert hat. Enttäuscht, dass es trotz der Verstärkungen nicht zum zweiten Sieg gegen Ruhla gereicht hat. "Eigentlich hätten wir das mit Blick auf unsere Aufstellung in den Griff bekommen können", so Thor.

