Tischtennis ist immer noch sein Leben: Josef Merk feiert 80. Geburtstag

Der Tischtennis-Bundesligaspieler Josef Merk ist auch mit 80 aktiv.

Je oller, desto doller. Sagt der Volksmund. Am Mittwoch feiert der ehemalige Tischtennis-Bundesligaspieler Josef Merk, oder einfach der Merk Sepp, wie er in der Tischtennis-Szene genannt wird, seinen 80. Geburtstag. Während die meisten seiner Altersgenossen dem aktiven Sport längst Ade gesagt haben, denkt das Westheimer Urgestein noch lange nicht daran, den Schläger an die Wand zu hängen. Wenn die zweite Mannschaft der Spielvereinigung (SpVgg) Westheim demnächst in die Bezirksliga-Punktspielsaison startet, gehört Merk nach wie vor zum Kader des Teams. Und viele seiner teilweise Jahrzehnte jüngeren Kontrahenten werden gegen den Altmeister wieder Lehrgeld zahlen.

Tischtennis ist sein Leben. So lassen sich kurz und bündig seine 80 Jahre zusammenfassen. Für die Westheimer absolvierte er seit 1957 mehr als 1000 Punktspiele. Doch seine sportlich besten Jahre verbrachte er beim Post SV Augsburg. Dort erkannten die Verantwortlichen sein Talent, er wechselte 1962 zum Augsburger Renommierklub, spielte bei den Herren in der süddeutschen Oberliga und dann von 1966 bis 1968 auch in der Bundesliga. An der Seite von Ausnahmekönnern wie Nationalspieler Martin Neß. Peter Stähle oder Toni Breumair. 1969 kehrte er zur SpVgg Westheim zurück.

Josef Merk war gleichzeitig sportlich und beruflich erfolgreich

Ab dem Jahr 2000 erlebte der Altmeister seinen zweiten und dritten Frühling. Er stieg in den Senioren-Turniersport ein. Dank seines Ehrgeizes schmetterte er sich von Erfolg zu Erfolg. Ob bei deutschen Meisterschaften, Europa- oder gar Welttitelkämpfen. Vor allen Dingen mit Erich Goldau bildete er ein erfolgreiches Doppel, bei seinem Verein kümmert er sich zudem um die Nachwuchsspieler.

Auch beruflich war der Sportler erfolgreich. Er studierte Betriebswirtschaft und stieg bei seinem Arbeitgeber, der Kreissparkasse Augsburg, die Karriereleiter bis in den Vorstand auf.