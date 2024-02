Tischtennisspieler des Post SV haben Platz zwei im Visier

Zum Rückrundenauftakt der Verbandsliga muss der Post SV gleich zweimal ran. Das Derby gegen die SpVgg Westheim muss allerdings ausfallen.

Wenn der Tischtennis-Verbandsligist Post SV Augsburg am Sonntag (14 Uhr, Post-SV-Halle) sein erstes Heimspiel in der Rückrunde austrägt, dann trägt der Gegner einen prominenten Namen: FC Bayern München. Allerdings ist es nur die dritte Mannschaft. Bereits am Samstag (14 Uhr) gastiert der Post SV beim ersten Spiel im neuen Jahr beim TSV Gräfeling III.

Post SV Augsburg kann den FC Bayern München III überholen

Mit derzeit 11:7 Punkten liegen die Augsburger derzeit auf Platz vier der Tabelle in der Südwest-Gruppe, einer von vier Verbandsligen. Mit zwei Siegen könnten sie Gräfelfing (10:8) und die Bayern (13:7) distanzieren beziehungsweise überholen und sogar auf Platz zwei vorrücken.

Nicht mehr in der Verbandsliga antreten, wird die SpVgg Westheim. Die Lokalrivalen des Post SV hatten sich nach der Beendigung der Vorrunde kurz vor Weihnachten abgemeldet. Die beiden Spitzenspieler Bernhard Lindner und Norbert Schölhorn hatten sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen. In der kommenden Saison will Westheim, das nun als erster Absteiger feststeht, aber eine Klasse tiefer in der Landesliga Westsüdwest wieder angreifen.

TSG Hochzoll will in der Landesliga aufrücken

Dort hat sich die TSG Hochzoll mit drei Punkten aus den Koppel-Spielen an einem Tag gegen das Schlusslicht TV Waal (6:4) und den Kissinger SC (5:5) aus der umkämpften Abstiegszone abgesetzt und schielt jetzt als Tabellen-Vierter mit 15:13 Punkten sogar vorsichtig Richtung Aufstiegsrelegation. Die Tabelle führt der TTC Langweid (24:0) an, gefolgt vom TSV Königsbrunn (16:8) und dem TSV Aichach (16:10). In Aichach muss die TSG Hochzoll am Samstag (18 Uhr) antreten.