Tour de France

vor 52 Min.

Auch dem Helfer Georg Zimmermann macht die Hitze zu schaffen

Plus Bei Temperaturen um die 40 Grad muss Intermarche-Profi Georg Zimmermann bei der Tour de France im wahrsten Sinne des Wortes als Wasserträger hart arbeiten.

Von Robert Götz

Den letzten Ruhetag bei der Tour de France hat Georg Zimmermann am Montag genutzt, um seinem geschunden Körper noch einmal eine richtige Erholung zu gönnen. 2547,8 Kilometer hat der Augsburger Radprofi jetzt in den Beinen. Vor allem die 15. Etappe am Sonntag von Rodez nach Carcassonne im Süden Frankreichs hatten es in sich.

