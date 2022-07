Tour de France

26.07.2022

Edel-Helfer Georg Zimmermann wird zum Kapitän

Plus Georg Zimmermann wird bei der Tour de France Gesamt-44. Wichtiger war für ihn aber seine erfolgreiche Arbeit für das Intermarche-Team. Die Belohnung folgt bei der Deutschland-Tour.

Von Robert Götz

Es ist dieses eine Bild, das die Rolle von Georg Zimmermann bei der diesjährigen Tour de France besser verdeutlicht als viele Worte. Wie eine Lokomotive zog der Augsburger Radprofi seinen Kapitän Louis Meintjes bei der 12. Etappe durch die Alpen hinauf zu den berühmten Kehren nach Alpe d’Huez. Als der Südafrikaner dann in guter Position war, ließ Zimmermann abreißen. Meintjes (Gesamtklassement-8.) wurde am Ende Zweiter, seine beste Einzelplatzierung, Zimmermann 56. Auch am letzten Tag musste der gebürtige Neusässer, der jetzt in Augsburg lebt, noch einmal ran. Auf dem Prachtboulevard Champs-Elysees in Paris führte Zimmermann bis drei Kilometer vor dem Ziel das Intermarche-Team an, das Alex Kristoff nach vorne zog und dem Sprinter ermöglichte, auf Platz drei bei der Schlussetappe zu rasen.

