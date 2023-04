Das ist der Triathlon-Plan für die kommende Saison

Kuhsee-Triathlon lockt am 23. Juli die Hobbyathleten und -athletinnen. Die beiden großen Augsburger Vereine nehmen zudem erneut am Ligabetrieb teil. Aushängeschild bleibt der 23-jährige Lukas Stahl.

Die TG Viktoria Augsburg und Triathlon Augsburg e.V. gelten als Augsburger Multisport-Hochburgen. Triathleten und Duathleten findet man jedoch auch beim Post SV Augsburg, der RSG Augsburg, dem TSV Inningen und dem Veloclub Lechhausen. In allen sechs Vereinen laufen die Vorbereitungen für die Wettkampfsaison 2023 auf Hochtouren.

Magnet der Hobbysportler ist der Kuhsee-Triathlon

Der Höhepunkt für leistungsorientierte Athleten ist traditionell der Lauinger Triathlon, stets mit den schwäbischen Meisterschaften, heuer am 11. Juni. In unserer Region etabliert hat sich mittlerweile der Zusmarshauser Triathlon am Rothsee, diesmal am 2. Juli. Mit dem 32. Königsbrunner Triathlon am 24. September endet die Triathlon-Saison. Bei dieser ältesten Multisport-Veranstaltung der Region wird allerdings seit 2019 nicht mehr im Augsburger Ilsesee geschwommen, sondern im Hallenbad des Königsbrunner Gymnasiums. Als Magnet für Hobbysportler gilt der Augsburger LEW-Kuhsee-Triathlon. Die 24. Auflage am beliebtesten Augsburger Badegewässer geht am 23. Juli über die Bühne, organisiert von der Ex-Spitzentriathletin Katja Mayer. Bereits im Vorjahr konnte das Breitensport-Event mit 1120 Teilnehmern an die Vor-Corona-Zahlen anknüpfen.

Zwei Augsburger Triathlonvereine stehen im Ligabetrieb

Die beiden großen Augsburger Triathlonvereine beteiligen sich auch in diesem Jahr am Ligabetrieb. So starten die Viktoria-Frauen in der Zweiten Bundesliga und die Viktoria-Männer in der drittklassigen Regionalliga.

Lukas Stahl ist das Aushängeschild des Augsburger Triathlons

Das Aushängeschild des Augsburger Multisports heißt Lukas Stahl. In seiner Altersklasse 18 bis 24 ist er amtierender Ironman-Europameister und war Dritter bei der Ironman-Weltmeisterschaft 2022 auf Hawaii. Der 23-jährige Horgauer im Viktoria-Trikot eröffnet die Wettkampfsaison am 7. Mai beim Half-Ironman in Venedig. Seinen Europameister-Titel möchte Lukas Stahl am 2. Juli beim Ironman in Frankfurt am Main verteidigen. Erneut einen Weltmeisterschafts-Podestplatz strebt er am 10. September beim Ironman im Nizza an. Erstmals findet diese Weltmeisterschaft nicht auf Hawaii oder coronabedingt am US-Festland statt, sondern in Frankreich.

Triathlon-Termine im Überblick: