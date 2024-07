Das Wichtigste zum Kuhsee-Triathlon

Der LEW-Kuhsee-Triathlon mit Nachtlauf feiert am Wochenende, 20. und 21. Juli, sein 25. Jubiläum. Schon lange ist dieses Breitensport-Event am südlichen Kuhsee-Ufer mit 1.600 Anmeldungen ausgebucht. Hier wichtige Informationen für Teilnehmer, Betreuer und Zuschauer.

Teilnehmer Die Veranstaltung mobilisiert vorwiegend Hobbyathletinnen und Hobbyathleten, die einzeln oder als Staffel beim Triathlon mitmachen können. 75 Teilnehmende sind sowohl für den Einzel-Triathlon als auch für den Nachtlauf angemeldet. Sie möchten sich mit dem Titel „Night and Day Champion“ schmücken.

Zeitplan Beim Triathlon am Sonntag beginnen die Einzelstarter um 9.30 Uhr vor den Staffeln um 11.30 Uhr. Es folgen die Kinder-Einzelstarter um 13.30 Uhr und die Kinder-Staffeln um 14.00 Uhr. Der Nachtlauf am Samstag startet um 21.30 Uhr. Zu diesem Rennen wird wieder der LEW-Heißluftballon geglüht.

Strecken Erwachsene und Jugendliche absolvieren 500 Meter im Kuhsee, 17 Kilometer mit dem Rad in Richtung Lechstaustufe 23 und fünf Kilometer zu Fuß auf dem Lechdamm. Für die Kinder sind kürzere Distanzen vorgesehen. Beim Nachtlauf geht es zweimal um den Kuhsee. Rund 240 Fackeln beleuchten diese insgesamt fünf Kilometer.

Zuschauer Zum Nachtlauf am Samstag-Abend und zum Triathlon am Sonntag-Vormittag werden zahlreiche Zuschauer erwartet. Das Eventgelände am südlichen Kuhsee-Ufer ist ohne Eintritt zugänglich.

Anfahrt Da die beiden Parkplätze am Kuhsee erfahrungsgemäß frühzeitig belegt sind, wird eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad empfohlen.

Laufserie Das zweitägige Event zählt zur achtteiligen LEW-Lauftour 2024. Diese Serie des bayerisch-schwäbischen Energieversorgers Lechwerke wird am 8. September mit dem Friedberger Halbmarathon fortgesetzt.