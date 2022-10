Lukas Stahl von der TG Viktoria Augsburg überzeugt beim Ironman auf Hawaii

Plus Viktoria-Triathlet kommt als Altersklassen-Dritter auf das Podest. Einige Dinge erschwerten ihm den Wettkampf.

Lukas Stahl krönte seine ungewöhnliche Sportkarriere Der 23-Jährige von der TG Viktoria Augsburg kam als Dritter und bester Europäer seiner Altersklasse 18–24 ins Ziel. Er brauchte 9:13 Stunden für 3.860 Meter-Schwimmen, 180 Kilometer-Radfahren und 42,2 Kilometer-Laufen. Schneller in seiner Kategorie waren nur der Mexikaner Andoni Valencia mit 8:59 Stunden und der Kanadier Jameson Plewes mit 9:11 Stunden.