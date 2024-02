Triathlon

Neue Liga und neuer Name für die Triathlon-Teams der TG Viktoria Augsburg

Plus Männer und Frauen der TG Viktoria Augsburg arbeiten nach ihren Aufstiegen in die 2. Bundesliga künftig mit einem Namenssponsor zusammen. Und setzen sich wichtige Ziele für die neue Saison.

Von Wilfried Matzke

Die Frauen der TG Viktoria Augsburg sind seit 2022 in der zweiten Triathlon-Bundesliga dabei. Die Viktoria-Männer stiegen im Vorjahr aus der Regionalliga auf. In der kommenden Saison werden beide Teams unter dem Namen "Timeless Planet Viktoria Augsburg" in der zweiten Bundesliga antreten. Neuer Namenssponsor ist ein Energie-Lösungsanbieter aus Bad Wörishofen. "Als bewusst nachhaltiger Sportverein sind wir glücklich über diesen Bundesliga-Namenssponsor aus dem ökologischen Bereich“, sagt Sebastian Kerstan, der Vorsitzende der TG Viktoria Augsburg.

Die beiden Augsburger Teams werden in der zweiten Bundesliga von Mai bis August bei fünf Liga-Wettbewerben in Süd- und Westdeutschland um vordere Platzierungen kämpfen. Nadine Reißner und Alexander Klimek fungieren weiterhin als Kapitänin und Kapitän. Beide managen auch ihre Teams. "Wir konnten unseren Kader sowohl mit Neuzugängen als auch mit eigenem Nachwuchs verstärken“, sagt Frauen-Team-Kapitänin Reißner. Die Viktoria-Frauen beendeten im Vorjahr die Zweitliga-Saison auf dem neunten Tabellenplatz.

