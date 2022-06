Triathlon

14.06.2022

TG Viktoria wird Siebter in Darmstadt

Die Triathletinnen der TG Viktoria Augsburg haben sich mit Tabellenrang sieben in Mittelfeld platziert. Am Samstag folgt der nächste Wettkampf in der zweiten Bundesliga Süd.

Von Wilfried Matzke

Die Volleyballerinnen der TG Viktoria Augsburg schafften es vor 37 Jahren an die Spitze der ersten Bundesliga. Nun, im 125. Viktoria-Jubiläumsjahr, gaben die Triathletinnen ihr Debüt in der zweiten Bundesliga Süd. Sie konnten sich beim Auftakt im hessischen Darmstadt mit einem siebten Tabellenrang im Mittelfeld platzieren. Das Rennen ging über die Sprintdistanz mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Anna Bader, Sabrina Klotz, Nina Koller und Nathalie Krause waren aus dem elfköpfigen Kader ausgewählt worden. Als beste Viktorianerin überzeugte Nina Koller mit der viertschnellsten Zeit des Tages von 1:04 Stunden. Die Ex-Schwimmerin Anna Bader bot eine sehr gute Schwimmleistung und Sabrina Klotz feierte ihr Comeback nach einer Stressfraktur. „Ich hatte Pech mit meiner Radgruppe, ansonsten war es ein tolles Erlebnis“, berichtet Nathalie Krause über ihren ersten Liga-Start. Die 22-jährige Lehramtsstudentin überzeugte im Vorjahr als dritte Juniorin bei der Mitteldistanz-Europameisterschaft der Amateure. Heuer wird sie bei der Sprint-Europameisterschaft der Amateure am 14. August im Münchner Olympiapark antreten. Am Samstag steht für TG Viktoria das nächste Rennen an Bei den fünf Rennen der zweiten Bundesliga Süd gehen jeweils vier Athletinnen aus elf Vereinen an den Start. Die Tabelle wird nach dem Auftakt souverän vom südhessischen TSV Viernheim angeführt. „Unser Team mit drei Bundesliga-Debütantinnen hat sich auf Platz sieben gut verkauft“, meint Frank Lauxtermann. Der Viktoria-Trainer ergänzt: „Mit etwas Glück und mehr Erfahrung könnte es noch in Richtung Podestplätze gehen.“ Bereits am kommenden Samstag (18. Juni) folgt am mittelfränkischen Rothsee bei Hilpoltstein das zweite Rennen. Die TG Viktoria hatte im Herbst das Ligastartrecht vom TSV Schongau und einen Teil dieses Teams übernommen. „Die Leistungsdichte in der zweiten Liga ist heuer so hoch wie noch nie“, weiß Nadine Reißner, die Bundesliga-erfahrene Teammanagerin. Sie wird ab dem dritten Rennen als Aktive das Viktoria-Team verstärken. Lesen Sie dazu auch Triathlon Plus Triathletinnen in der zweiten Bundesliga: TG Viktoria Augsburg hat ein neues Team

Interview Plus Hindernisläufer Brian Weisheit: „Im ganzen Rennen muss man hellwach sein“

Friedberg Plus Halbmarathon: Diese Begeisterung schiebt die Läufer in Friedberg richtig an

Themen folgen