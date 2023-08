Triathlon

Viktoria-Frauen kommen in Nürnberg als zweitbestes Team ins Ziel

Das zweitbeste Tagesergebnis legten die Viktoria-Frauen beim Duathlon in Nürnberg hin mit (v.l.) Dajana Pechtl, Vanessa Baumeister, Verena Dormehl und Nina Koller.

Plus Augsburger Triathletinnen mischen in der 2. Bundesliga weiter vorne mit. Wegen schlechter Wasserqualität bleibt es in der Frankenmetropole aber nur beim Duathlon.

Von Wilfried Matzke

Der vorletzte Wettkampf der zweiten Triathlon-Bundesliga ging in der Nürnberger Innenstadt über die Bühne. Allerdings musste das gesamte Triathlon-Event wegen schlechter Wasserqualität im Wöhrder See kurzfristig als Duathlon ausgetragen werden. Das Ziel des Liga-Mannschaftswettkampfes mit 1.500-Meter-Laufen, 20-Kilometer-Radfahren und 2.500-Meter-Laufen befand sich auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Der erste Teil war als 4 mal 1.500 Meter-Staffel zu absolvieren. Die Frauen der TG Viktoria Augsburg boten in der Frankenmetropole die zweitbeste Teamleistung des Tages. Sie lagen mit ihren 1:04 Stunden nur 46 Sekunden hinter dem südhessischen TSV Viernheim.

Vanessa Baumeister, Verena Dormehl, Nina Koller und Dajana Pechtl bildeten das starke Augsburger Quartett. Bei den vorangegangenen drei Ligawettkämpfen mit den Plätzen acht, elf und zwölf war die Personaldecke auf Grund von Verletzungen und anderweitigen Verpflichtungen dünn gewesen. "Erneut bestätigte sich, dass wir in der zweiten Liga vorne mitmischen können“, meinte der Viktoria-Trainer Frank Lauxtermann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

