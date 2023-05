Viktoria-Triathleten bestätigen Aufstiegsambitionen

Augsburger Männerteam startet mit Platz zwei in die Regionalliga-Saison. Ein anderer Verein kann hingegen aufgrund von Personalmangel gar nicht antreten.

Für die TG Viktoria Augsburg hat der Triathlon-Ligabetrieb begonnen. Der Auftakt zur drittklassigen Regionalliga erfolgte im oberpfälzischen Weiden. Die Viktoria-Herren erkämpften sich den zweiten Platz unter den 13 Mannschaften. Nur wenige Sekunden schneller waren die siegreichen Triathleten aus Neumarkt in der Oberpfalz.

Im Vorjahr hatten die Viktoria-Herren ihre dritte Regionalliga-Saison auf dem sechsten Tabellenrang beendet. "Unsere diesjährigen Aufstiegsambitionen in die zweite Bundesliga-Süd sind durchaus realistisch“, sieht sich der Kapitän Alexander Klimek bestätigt. Sein 22-köpfiger Kader mit mehreren Neuzugängen besteht ausschließlich aus Amateursportlern.

Zum Triathlon-Programm gehören 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen

In Weiden standen zwei Wettbewerbe auf dem Programm, nämlich ein Supersprint mit Einzelstart am Vormittag und ein Mannschaftsrennen mit Jagdstart am Nachmittag. Jeweils zu absolvieren waren 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Zum zweitplatzierten Viktoria-Quintett gehörten Philipp Meyer, Jules Rau, Alexander Klimek, Tobias Kainz und Olaf Borsutzky. Meyer in bewährter Manier und Rau als Neuzugang vom SC Riederau boten beim Einzelstart die besten Augsburger Leistungen.

Die nächsten Regionalliga-Wettkämpfe folgen am 10. Juni in Lauingen, am 25. Juni in Trebgast und am 16. Juli in Hof. Das Finale wird am 23. Juli in Schongau ausgetragen. Zwei weitere Augsburger Mannschaften sind beim diesjährigen Triathlon-Ligabetrieb vertreten.

Viktoria-Frauen starten in der zweiten Triathlon-Bundesliga Süd

Die Viktoria-Frauen starten am 27. Mai in Freilingen im Westerwald erneut in der zweiten Bundesliga-Süd. "Wir haben uns vorgenommen, die guten Leistungen des Vorjahres zu bestätigen“, meint die Kapitänin Nadine Reißner. Die Viktoria-Triathletinnen landeten 2022 bei ihrem Bundesliga-Debüt auf dem sechsten Tabellenrang.

Verein "Triathlon Augsburg" muss sich zurückziehen

Aus dem großen Viktoria-Herren-Kader wird auch eine Mannschaft für die Landesliga-Süd rekrutiert. Diese fünftklassige Liga beginnt am 21. Mai an der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim. Der Verein " Triathlon Augsburg“ wollte nach seinem vorjährigen Aufstieg aus der Landesliga-Süd in der Bayernliga antreten. "Wir mussten jedoch aus personellen Gründen unsere Mannschaft kurzfristig zurückziehen“, erläutert Paul Wenninger, der Vereinsvorstand von "Triathlon Augsburg“.