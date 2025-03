TSV Haunstetten feiert vorzeitig den Klassenerhalt

Kollektives Aufatmen war für die Verantwortlichen des TSV Haunstetten nach der Auswärtspartie der Handballerinnen bei der TSG Friesenheim angesagt. Die Mannschaft von Trainer Udo Mesch sicherte sich mit dem 32:27 (16:13)-Sieg nicht nur vorzeitig den Klassenerhalt, sondern überflügelte zugleich die Gastgeber in der Tabelle und steht nun als Siebter vor ihrer 15. Saison in Folge auf DHB-Ebene.

Die gut vierstündige Anreise zollte erwartungsgemäß ihren Tribut, und Haunstetten tat sich enorm schwer, die hochmotivierten Gastgeber in Schach zu halten. Nach ausgeglichenem Beginn gab es zudem den ersten Schreckmoment, als Top-Torjägerin Chiara Joerss bereits nach zwölf Minuten bei einer unglücklichen Abwehraktion mit der Roten Karte bestraft wurde und fortan das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen musste. Die zahlreich mitgereisten Fans mussten deshalb noch einen Zahn zulegen und peitschten ihr Team förmlich zur 16:13-Pausenführung. Trainer Mesch haderte bis dato mit der Chancenauswertung und sah sein Team weitaus dominierender: „Wir müssen hier schon mit mindestens sechs Toren führen.“

TSV Haunstetten dominiert nach dem Seitenwechsel

Sofort nach Seitenwechsel zeigten seine Schützlinge dann die erwünschte Reaktion. Mit dem 18:13 und späteren 26:19 hatte der TSV dem spielstarken Aufsteiger den Zahn gezogen und konnte das letzte Viertel der Auseinandersetzung relativ gelassen angehen. Mesch hatte hier allerdings noch mehr zu organisieren, als ihm lieb war, da die Gastgeber neben Spielmacherin Patricia Link ab sofort auch noch eine zweite Angreiferin des TSV in kurze Deckung nahmen und so die TSV-Offensive vor einige unliebsame Rätsel stellte. Haunstetten kam dank mehrerer Paraden von Torhüterin Kiara Spindler gut über die Runden und freute sich über den zweiten Sieg in diesem Jahr.

Die Prämissen für Mesch in den letzten vier Partien setzte der Coach in vorderster Front in Richtung Einstellung: „Das wichtigste Saisonziel ist jetzt vorzeitig erreicht und nun müssen wir zusehen, uns eine ordentliche Endplatzierung zu erarbeiten.“ Extrem erfreut war der Coach über die gesamte Teamleistung: „Wir haben den Verlust von Joerss fantastisch kompensiert, und das zeigt, dass wir immer weniger ausrechenbar werden.“ (hv)

Haunstetten Spindler, Albrecht (Tor); Fischer (6), Smotzek (5), Link, Gaugenrieder (je 4), Bosch (3), Joerss (2), Hänsel, Knöpfle, Wedrich, Schütte (je 1), Prokop (1/1), Schnorr