TSV Schwaben und Centurions spielen am selben Tag im Rosenaustadion

Es geht also doch: Regionalliga-Fußball und American Football gemeinsam im Rosenaustadion spielen zu lassen. Und das sogar am selben Tag. Lange stellte sich die Sportverwaltung der Stadt Augsburg quer, neben den Regionalliga-Fußballern des TSV Schwaben und des FC Augsburg II auch die Regionalliga-Footballer der Augsburg Centurions im Rosenaustadion spielen zu lassen. Grund: der Rasen könnte darunter leiden.

Jetzt geht es sogar am selben Tag. Am 27. September trägt der TSV Schwaben sein Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching um 13 Uhr aus. Um 18.30 Uhr geht dann das Play-off-Spiel zur GFL 2 der Augsburg Centurions gegen die KIT SC Engineers aus Karlsruhe über die Bühne. Sportreferent Jürgen K. Enninger war erleichtert über die gefundene Lösung. „Ich bin sehr froh, dass wir nach intensiven Gesprächen mit allen Vereinen zu einem ermutigenden Ergebnis gekommen sind.“

Fußballer dürfen im Rosenaustadion nicht mehr unter Flutlicht spielen

Ursprünglich war das Heimspiel des TSV Schwaben auf Freitagabend terminiert, doch nachdem der Bayerische Fußballverband den beiden Regionalligisten Flutlichtspiele verboten hatte (die vorhandene Lux-Leistung entspricht nicht den Vorgaben), mussten die Schwaben das Spiel auf Samstag verlegen. Für diesen Termin jedoch war bereits das Play-off-Spiel der Centurions gegen Karlsruhe ausnahmsweise vom Sport- und Bäderamt als Testspiel für einen möglichen Zweitliga-Aufstieg genehmigt. Für Hans-Peter Pleitner, Präsident TSV Schwaben, hat man in dieser einmaligen Situation eine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden. „Jetzt hoffen wir, dass sich auch der Rasen in der Rosenau mit diesem Kompromiss anfreundet.“

Centurions-Chef: „Ein Weg des Ermöglichens, nicht des Verhinderns gefunden“

Jetzt können sich die Footballer endlich ganz auf ihr sportliches Ziel konzentrieren: den Aufstieg in die GFL 2, die 2. Bundesliga. Daniel Metzler, Abteilungsleiter der Augsburg Centurions, ist froh, dass das Tauziehen ein positives Ende gefunden hat. „Ich freue mich, dass wir – nicht zuletzt mit politischer Unterstützung – einen Kompromiss mit allen Beteiligten gefunden haben, der die Leistung und Anerkennung unseres Teams in einer angemessenen Spielstätte würdigt und wir tatsächlich einen Weg des Ermöglichens statt des Verhinderns begonnen haben.“

Centurions treffen auf Homburg und Karlsruhe

Die Play-offs in der Süd-Dreiergruppe (der Sieger steigt in die GFL 2 auf) starten für die Centurions am 20. September auswärts bei den Bad Homburg Sentinels. Die treten bereits am Samstag (13. September) in Karlsruhe an. Das zweite Spiel der Centurions folgt dann eben am 27. September im Rosenaustadion, wenn die Centurions zu Hause auf die Karlsruhe Engineers treffen. Und das unter Flutlicht.