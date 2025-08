Türkspor Augsburg trennt sich von Trainer Simon Schröttle

Der Fehlstart ist perfekt. Nach drei Spielen hat Fußball-Bayernligist Türkspor Augsburg keinen einzigen Punkt auf seinem Konto und mit 0:6-Toren nicht einmal einen Treffer erzielt. Nach der jüngsten Niederlage zog der Verein daher Konsequenzen und trennte sich von seinem Trainer Simon Schröttle.

Der junge Coach war erst im vergangenen Sommer vom FC Gundelfingen zu Türkspor gewechselt und musste nun nach nur drei Saisonspielen seinen Hut nehmen. Hasan Senyuva, der übergangsweise für Adem Gürbüz als Abteilungsleiter fungiert, wird deutlich. „Natürlich ist es ungewöhnlich, wenn ein Verein so früh seinen Übungsleiter wechselt. Doch lieber haben wir ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende“, sagt Senyuva.

Vorübergehend übernimmt Teammanager Servet Bozdag den Trainerposten

Türkspor scheint für derartige Fälle vorbereitet. Wie mehrmals in den vergangenen Jahren wird auch dieses Mal Teammanager Servet Bozdag vorübergehend in einer Doppelfunktion auf die Trainerbank zurückkehren.

Bei Türkspor sind die Verantwortlichen überzeugt, dass der Verein trotz des miserablen Starts den Klassenerhalt in der Bayernliga schaffen kann. „Noch ist nichts verloren“, erklärt Senyuva, der in den 1970er Jahren beim TSV Pfersee in der Landesliga spielte. So hat der TSV Nördlingen (13. Platz) auch erst zwei Punkte auf seinem Konto.

Türkspor Augsburg kann sich am spielfreien Wochenende sammeln

Allerdings ist eine schnelle Leistungssteigerung notwendig. Denn gegen den Gast aus Erlbach waren die Hausherren über weite Strecken ohne Chance. Kurz vor der Pause (44. Minute) gingen die Erlbacher durch Benjamin Schlettwagner mit 1.0 in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhten Leonhard Thiel (48.) und Florian Wiedl (79.) auf 3:0. Kurz vor dem Schlusspfiff musste Türkspor einen weiteren Tiefschlag verkraften, denn Mert Akkurt sah in der 82. Minute die Rote Karte. Türkspor hat nun Gelegenheit sich zu sammeln. Am Wochenende ist der Klub spielfrei.