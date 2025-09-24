Harter Prüfstein für neues Turnteam

Für das Turnteam Buttenwiesen-Inningen beginnt am Samstag eine neue Ära. Erstmals treten die beiden Vereine TSV Buttenwiesen und TSV Inningen gemeinsam in der 2. Bundesliga Süd an. Der Zusammenschluss ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit und soll die Kräfte im regionalen Turnsport bündeln. Der Auftakt erfolgt gegen die TG Hanauerland. In der Liga warten mit dem Vorjahresmeister StTV Singen, dem Bundesliga-Absteiger TSV Pfuhl und den Rückkehrern TG Allgäu und TSV Unterföhring starke Gegner. Für die Zuschauer gibt es vier Heimauftritte in der Riedblickhalle: am 4., 11. und 25. Oktober sowie am 22. November. Besonders die Duelle mit Kirchheim/Teck und Exquisa Oberbayern versprechen Spannung.

Team setzt auf Erfahrung, Talente und internationale Unterstützung

Die Mannschaft setzt auf eine Mischung aus Erfahrung, jungen Kräften und internationaler Unterstützung. Kapitän Florian Raab führt das Team an der Seite von Johannes und Adrian Seifried. Weitere Stützen sind Erik Mihan, Darius Steinke, Elija Bach, Dimiter Hommel, Jan Schwäke und Moritz Kraus. Im Fokus steht zudem Nachwuchstalent Mark Müller: Der 16-Jährige gibt sein Bundesligadebüt und gilt als Beispiel für die kontinuierliche Nachwuchsarbeit in Inningen.

Cheftrainer Sascha Petrenko, ehemaliger Nationalturner, arbeitet seit 2019 hauptamtlich in Inningen. Unter seiner Leitung entwickelte sich der Verein zu einem anerkannten Talentstützpunkt des Bayerischen Turnverbands. Petrenko trainiert nicht nur, sondern wird selbst aktiv an den Geräten antreten. Sein Konzept „Leistung durch Spaß“ prägt die Arbeit mit dem Nachwuchs.

Internationale Verstärkung kommt von Yevgen Yudenkov (Ukraine), Kerem Sener (Türkei), Manuel Berettera (Italien) und Askhab Matiev (Österreich). Alle vier bringen hohe Qualität an allen Geräten mit und sollen entscheidende Punkte sichern.

Turnteam möchte sich in der Liga etablieren

Ziel des Turnteams ist es, sich in der Bundesliga zu etablieren, sportliche Stabilität zu gewinnen und gleichzeitig neue Talente an den Leistungssport heranzuführen. Mit Unterstützung des Publikums will die Mannschaft die Riedblickhalle zu einer festen Adresse im deutschen Turnsport machen. (AZ)