TV Augsburg erleidet Rückschlag

Markus Mosig hoffte, mit einem Erfolgserlebnis in die Abstiegsrunde der 1. Regionalliga starten zu können. Doch einmal mehr musste der Trainer des TV Augsburg erkennen, dass die Breite im Kader fehlt. Mit lediglich sieben Spielern - kurzfristig war noch Kapitän Sebastian Woelki ausgefallen - traten die Augsburger die Reise nach Aschaffenburg an. Letztlich zu wenige, um in der entscheidenden Phase des Spiels nochmals zulegen zu können. Bei der knappen 62:65 (28:33)-Niederlage lagen die Augsburger über weite Strecken des Spiels vorn, ehe ihnen gegen Ende der Partie die Kraft ausging. Mosig wirkte enttäuscht ob der Niederlage, lobte zugleich die Einstellung seines Teams. „Nach den vielen Ausfällen sind wir mit wenig Erwartungen ins Spiel gegangen. Dafür haben wir aber ein sehr gutes Spiel gemacht.“

TV Augsburg will Spielpause nutzen

Die Augsburger entwickelten Zug zum Korb und erarbeiteten sich einen Vorsprung von fünf bis sieben Punkten. Diesen behaupteten sie über drei Viertel der Spielzeit hinweg. Zugleich verteidigten die Gäste konzentriert und verhinderten freie Drei-Punkte-Würfe. Genau darin lag letzten Endes der Unterschied: Während Augsburg gegen Ende der Partie nicht mehr die Lücken schließen konnte, nutzten die Aschaffenburger unbedrängte Würfe aus der Distanz, um erst auszugleichen und dann in Führung zu gehen. Mosig: „In der spannenden Schlussphase haben wir ein, zwei Fehler zu viel gemacht und deshalb verloren. Das war sehr bitter.“

Trotz der Enttäuschung versucht der TVA-Coach das Positive aus der Niederlage mitzunehmen: Dass seine Mannschaft trotz der wenigen Wechselmöglichkeiten dagegenhielt und lange führte. Rückkehrer Mario Hack-Vazquez war der beste Augsburger, weitere Spieler sollen bis zur nächsten Partie in der Abstiegsrunde hinzukommen. Gelegen kommt dem TVA, dass das Heimspiel gegen TTL Basketball Bamberg erst am Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr stattfindet. Die längere Pause will Mosig nutzen, um Kräfte zu sammeln und seinen Kader aufzufüllen. In den Play-downs der vierten Liga belegen die Augsburger aktuell den vorletzten Platz. Zwei Punkte fehlen ihnen zu einem Nichtabstiegsplatz.

Basketballerinnen des TV Augsburg gegen Jena chancenlos

Während die Männer gegen den Abstieg aus der viertklassigen Regionalliga spielen, können die Frauen den sportlichen Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffen. In der Zwischenrunde haben sie allerdings eine Niederlage gegen den Favoriten kassiert. Zuhause unterlagen sie Baskets Jena äußerst deutlich mit 80:104 (45:53). Bis zur Pause gestaltete die Mannschaft von Spielertrainerin Mirijam Unger die Partie offen, gegen Ende zogen die Gäste jedoch uneinholbar davon. Beim TV Schwabach bestreitet Augsburg sein letztes Spiel in der Zwischenrunde (Samstag, 17 Uhr). Auswirkungen auf die Tabelle wird dies keine mehr haben. Hinter Jena wird der TVA Zweiter bleiben. Auf welchen Gegner Augsburg in den Play-offs trifft, ist noch offen.