Mit einem Drei-Punkte-Spezialisten aus der Nachbarschaft

Für die Basketballer des TV Augsburg beginnt ein neuer Abschnitt. Nach dem Abstieg aus der 1. Regionalliga Süd hat Markus Mosig seine Tätigkeit als Trainer beendet. Gemeinsam mit Kollegin Krisztina Mattis wird sich Mosig noch stärker um seine Aufgaben als Abteilungsleiter kümmern und sich auf organisatorische Dinge konzentrieren. Mit Mateusz Sulka steigt ein Mann aus dem eigenen Verein zum Chefcoach der Männer auf. Bislang war Sulka einer der Co-Trainer, hatte zudem die Männer 3 und die U14 betreut. Er besitzt die für die Regionalliga nötige B-Lizenz und war früher Jugendtrainer in Ulm. Mit Jakob Günther und Florian Sindler hat er zwei Assistenten an seiner Seite.

„Ich kenne die Spieler, ich kenne die Liga – und ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt Sulka. Er blickt auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück und wird weiterhin auf bedeutende Spieler verzichten müssen. Lewis Londene (langwieriger Bandscheibenvorfall), Nino Tomic und Luc Cullmann (beide anhaltende Knieprobleme) werden noch lange ausfallen. Fraglich bleibt, ob sie überhaupt in der nächsten Saison zum Einsatz kommen können. Mit dem Basketball aufgeört haben Dominik Veney und Bernhard Benke.

Trotz Ausfälle: Trainer Sulka sieht seine Mannschaft gut aufgestellt

Sulka sieht seine Mannschaft dennoch auf allen Positionen breit aufgestellt. „Auf den großen Positionen haben wir niemanden dazu geholt, aber wir sind trotzdem stark. Sollte jemand ausfallen, können andere Spieler einspringen. Vielseitigkeit wird entscheidend sein.“ Mit Bastian März haben die Augsburger von der BG Leitershofen/Stadtbergen einen Drei-Punkte-Spezialisten dazubekommen, als Aufbauspieler soll Alek Pikl fungieren. Beide Spieler verfügen über langjährige Erfahrung in höheren Ligen und treffen beim TVA auf zahlreiche ehemalige Mitspieler. Zudem sind die letztjährigen Trainingsspieler Sebastian Montag, Marco Schmid, Jonas Fiebich, Muhan Aygün und Jakob Günther nun fester Bestandteil der Mannschaft.

Mateusz Sulka ist der neue Trainer des TV Augsburg. Foto: Markus Mosig

Nach dem Abstieg strebt Sulka einen Spitzenplatz unter den zwölf Mannschaften an. Der Meister steigt nach der Umstrukturierung der Ligen – aus drei wurden zwei 2. Regionalligen – direkt auf. „Wir gehen in jedes Spiel mit hundert Prozent Einsatz. Wir wollen immer das bestmögliche Ergebnis. Unser Ziel sind die Top drei“, sagt Sulka.

TV Augsburg trägt Heimspiele in der Erhard-Wunderlich-Halle aus

Nach dem Auftakt bei der BG Illertal (Samstag, 19 Uhr) haben die Basketballer ein spielfreies Wochenende. Ihr erstes Heimspiel bestreiten sie am 25. Oktober. Spielstätte bleibt die Erhard-Wunderlich-Halle. Dort sollen künftig Heimspieltage mit mehreren Partien von TVA-Teams stattfinden. „Wir wollen das noch größer gestalten, damit noch mehr Leute kommen und wir uns in der großen Sporthalle etablieren können.“