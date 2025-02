Zukunft des Post-SV-Gebäudes im Sheridan-Areal weiter ungewiss

Die Zukunft des Post-SV-Gebäudes im Sheridan-Areal bleibt vorerst weiter unklar. Wie berichtet sind nun mehrere Gläubiger am Zug, die dem finanziell klammen Verein einen Schuldenschnitt gewähren müssten, damit dieser nicht in die Insolvenz schlittert. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass der Post SV seinen modernen Sport-Campus an einen anderen Augsburger Verein verkauft.

