Constantin Frantzen scheidet als letzter Deutscher bei den US Open aus

Von Robert Götz

Fast zwei Stunden kämpfte Tennis-Profi Constantin Frantzen mit seinem niederländischen Partner Robin Haase, um das Halbfinale im Doppel-Wettbewerb der US Open zu erreichen. Es wäre nach dem Halbfinal-Einzug in Wimbledon 2024, damals noch mit Hendrik Jebens, der größte Erfolg des Augsburgers gewesen. Doch am Ende reichten den an Nummer fünf gesetzten Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) zwei Breaks, um mit 7:5, 3:6, 6:3 in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

Aus für Constantin Frantzen nach zwei abgewehrten Matchbällen

Dabei zeigten Frantzen/Haase in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (mitteleuropäischer Zeit) auf Platz elf der riesigen Anlage in New York ein großes Kämpferherz. Im ersten Satz trotzten sie den favorisierten Gegnern 15 Punkte ab, ehe sie das entscheidende Break zum 5:6 hinnehmen mussten. Im zweiten Satz zeigten Frantzen/Haase dann Klassetennis. Das entscheidende Break zum 2:0 sicherten sie sich zu null. Dann brachten sie souverän ihren Aufschlag durch, ehe Frantzen den dritten Satzball zum 6:3 mit einem Ass verwandelte. In Satz drei war es dann ein Duell auf Augenhöhe, ehe Frantzen/Haase im achten Spiel ein klein wenig wackelten und ihren Aufschlag zum 3:5 abgeben mussten. Danach wehrten sie noch zwei Matchbälle ab, ehe Frantzen der entscheidende Volley knapp ins Netz ging. Damit war der letzte deutsche Teilnehmer bei den US Open ausgeschieden.

US Open: 125.000 Dollar Preisgeld für Frantzen und seinen Partner

Für Frantzen und Haase war es dennoch eine erfolgreiche Woche mit Siegen gegen Heliövaara/Patten (6:7, 7:6, 7:5), Luz/Olivetti (6:7, 7:6, 6:4) und Etcheverry/Ugo Carabelli (6:3, 6:4) und einem Preisgeld von 125.000 Dollar pro Team, also 62.500 Dollar pro Spieler. Nicht so schlecht für insgesamt acht Stunden Spielzeit.