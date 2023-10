Vereinssport

Augsburger Schulturnhallen bleiben für den Vereinssport geöffnet

Plus Das Pilotprojekt der Stadt, Sportvereinen Trainingszeiten in zwei Schulsporthallen zu ermöglichen, ist gut angenommen worden und wird weitergeführt. Zusätzliche Bedarfe gibt es derzeit aber wohl nicht.

Von Andrea Bogenreuther

Groß waren die Klagen bei den Augsburger Sportvereinen anfangs des Jahres, weil ihnen besonders über die Wintermonate nicht genügend Hallenzeiten in städtischen Anlagen zur Verfügung standen. Um Abhilfe zu schaffen, entschied man sich im Sport- und Bäderamt unter der Leitung von Sportreferent Jürgen Enninger dazu, ein Pilotprojekt für den Vereinssport auf den Weg zu bringen. So konnten in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt am Wochenende zusätzliche Trainingseinheiten in zwei Augsburger Schulturnhallen geschaffen werden – in der Grundschule Firnhaberau und in der Schulturnhalle Centerville-Süd.

Sportvereine in den Schulsporthallen: Pilotprojekt in Augsburg läuft weiter

Rund 10.000 Euro hat dieses zusätzliche Angebot die Stadt gekostet. Doch es habe sich gelohnt, vermeldeten Enninger und Sportamtsleiterin Petra Keller nun bei der Sportausschusssitzung. Das Angebot sei gut angenommen worden, im Sommer habe es sogar noch Kapazitäten gegeben. Die Abteilungen von FC Gold-Blau Augsburg nutzen ganzjährig am Wochenende die Schulturnhalle Centerville, der FC Augsburg hat dort während der Hallensaison mit seinen Jugendfußballteams Trainingszeiten, in der Firnhaberau sind an beiden Tagen der TSV Firnhaberau und der SV Hammerschmiede untergekommen.

