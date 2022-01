Volleyball

11:17 Uhr

Augsburger Volleyballerinnen ärgert Niederlage gegen Tabellenschlusslicht

Plus Nach sechswöchiger Corona-Winterpause verliert das Drittliga-Team der DJK Augsburg-Hochzoll in Fürth mit 1:3 und will nun den Ursachen auf den Grund gehen.

Von Andrea Bogenreuther

Diese unerwartete Niederlage hat die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll richtig gewurmt. Nach der coronabedingt verlängerten Winterpause auf fast sechs Wochen hat das Drittliga-Team nicht an die erfolgreichen Testspiele anknüpfen können, sondern hat gegen das Tabellenschlusslicht TV Fürth 1860 mit 1:3 verloren. Bis zum 1:1 nach Sätzen (18:25, 25:22) hielten die Augsburgerinnen Anschluss, dann aber gingen die anschließenden zwei Sätze mit 25:19 und 25:23 an die Gastgeberinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen