Augsburger Volleyballerinnen sind raus aus dem Dornröschenschlaf

Plus Die DJK Augsburg-Hochzoll holt den dritten Sieg im dritten Spiel. Und das gegen Bayern Lohhof II, das Ex-Team des DJK-Trainers Fabian Gumpp. Wenige Änderungen haben viel bewirkt.

Zu ihrem eigenen Erstaunen erleben die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll gerade eindrucksvoll, welch frischen Wind neues Führungspersonal mit sich bringen kann.