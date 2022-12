Volleyball

Bei der DJK Augsburg-Hochzoll sollten sich nicht nur die Gegner warm anziehen

In den letzten zwei Heimspielen in diesem Jahr wollen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll weiterhin ungeschlagen bleiben.

Plus Hinter den Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll liegt ihre bisher erfolgreichste Vorrunde in der Dritten Liga. Können sie ihren Siegeszug trotz erschwerter Bedingungen fortsetzen?

Von Andrea Bogenreuther

Ein Adventswochenende ganz im Zeichen des Volleyballs steht den Drittliga-Frauen der DJK Augsburg-Hochzoll noch an, bevor sie dann endgültig die Weihnachtspause genießen können. Denn der ohnehin eigenwillige Spielplan hat ihnen zum Jahresende ein sportliches Highlight beschwert. Gleich zweimal dürfen sie vor heimischem Publikum gegen Aufsteiger ran: am Samstag um 19 Uhr mit dem letzten Vorrundenspiel gegen die Neuseenland-Volleys Markkleeberg und am Sonntag um 12 Uhr mit dem Rückrundenauftakt gegen den VCO Dresden II.

