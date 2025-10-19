DJK Hochzoll verliert gegen den FC Bayern, gewinnt aber gegen Neutraubling

Die Konkurrenz mit der Lichternacht in der Augsburger Innenstadt und dem Bundesliga-Topspiel am frühen Samstagabend, FC Bayern gegen Borussia Dortmund, war doch zu groß. Und so kamen nur rund 60 Zuschauer zur Heimspielpremiere der Regionalliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll in die Zwölf-Apostel-Halle. Die wurden für ihre Treue aber mit einem klaren 3:0 (25:16, 25:17, 25:23)-Sieg gegen den TSV Neutraubling belohnt. Der Saisonstart der DJK ist nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit zwei Siegen in den ersten beiden Spielen gelungen.

„Damit sind wir sehr zufrieden“, freute sich nach der Partie auch Libera Lynn Drigalski. Die fünftklassige Regionalliga ist nach über einem Jahrzehnt Zugehörigkeit zur 3. Liga Neuland für die DJK. Dementsprechend sind viele Gegner für die DJK unbekannte Bücher. So auch der Aufsteiger aus der Bayernliga, der TSV Neutraubling.

Druckvolle Angaben helfen der DJK Hochzoll

Doch die DJK sorgte im ersten Satz mit druckvollen Angaben schnell für klare Verhältnisse. Vor allem gegen die Aufschläge von Leonie Deutscher fanden die Gäste aus der Nähe von Regensburg kein Rezept. „Wir haben es damit geschafft, sie unter Druck zu setzen. Danach haben wir sehr konsequent gespielt, aber auch mit einer Portion Lockerheit und viel Spaß.“ Eine erfolgreiche Mixtur der DJK. „Wir sind froh, dass alles so funktioniert hat“, bilanzierte Drigalski.

Nächste Woche gastiert die DJK beim DJK SB München-Ost II. Die DJK fährt mit viel Selbstvertrauen in die Landeshauptstadt. Es folgt eine Woche Pause, ehe die DJK am Samstag, 8. November, um 19 Uhr den TV Planegg Krailling II empfängt. Dann hofft die DJK auf mehr Zuschauer ohne Lichternacht und Bayern. Dafür mit einem Doppelpack. Um 15.30 Uhr trägt Bayernliga-Aufsteiger DJK Hochzoll II sein Heimspiel gegen Ingolstadt aus. „Wir hoffen, dass ein paar Zuschauer noch bleiben“, sagt Drigalski. Es lohnt sich.

DJK Hochzoll Deutscher, Drigalski, Hafner, Hall, Karpf, Nadine Kulig, Vanessa Kulig, Matousek, Mayr, Neumerkel, Slomka, Wagner