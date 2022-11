Hochzoller Volleyballerinnen sind unbeirrbar auf Meisterschaftskurs

Plus Die Frauen der DJK Augsburg-Hochzoll überraschen sich mit ihrem Erfolgslauf selbst am meisten. Sie dominieren die Dritte Liga Ost und sind nach dem achten Sieg im achten Spiel ein ernsthafter Anwärter auf Titel und Aufstieg.

Die ersten Fragen nach dem Aufstieg kamen schon nach dem fünften Sieg im fünften Spiel. Bereits da musste Sonja Meinhardt begeisterten Fans Rede und Antwort stehen, ob sich die Hochzoller Volleyballerinnen nicht doch mal einen Aufstieg vorstellen können. Die Mannschaftsführerin der DJK hatte da noch lachend abgewunken, auf die restliche Drittliga-Saison sowie die sportlichen und finanziellen Risiken verwiesen und verschmitzt tiefgestapelt. "Ich wage die Prognose, dass wir wahrscheinlich nicht mehr absteigen", hatte sie nur gesagt.