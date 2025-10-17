Junge Talente, neue Hoffnung: Wie sich die DJK Hochzoll in der Regionalliga neu erfindet

Als im April feststand, dass die Volleyballerinnen der DJK Hochzoll als Drittletzter aus der 3. Liga Südost in die Regionalliga absteigen würden, waren die Hoffnungen groß, dass der bittere Kelch vielleicht doch noch an der DJK vorbeigehen würde. Schon öfter hatten Ligen-Neueinteilungen oder Aufstiegsverzichte dazu geführt, dass Vereine in der Liga bleiben durften. Doch dieses Mal war das nicht der Fall. „Als das klar war, war die Enttäuschung natürlich riesig, schließlich war die DJK ein Verein der ersten Stunde und hat dort zwölf Jahre gespielt“, erzählt Franziska Wagner.

Die 27-jährige Angreiferin geht selbst in ihr achtes Jahr bei der DJK und ist seit der vergangenen Saison auch in die Organisation eingebunden. „Doch dann haben wir uns mit der Situation abgefunden und nach vorn geblickt.“ Und als eine Abfrage bei den Mitspielerinnen ergab, dass mit zehn Spielerinnen der Kern der Mannschaft auch eine Klasse tiefer bleiben würde, gingen die Verantwortlichen mit Optimismus in die Vorbereitung der neuen Saison.

Der große Umbruch und die starke Verjüngung des Kaders hatten vor der vergangenen Saison stattgefunden und führten dann auch zum Abstieg. „Wir konnten einfach nicht die Konstanz abrufen, die nötig gewesen wäre“, bilanziert Wagner. An der Arbeit von Trainer Alessandro Manfrin habe es nicht gelegen. „Wir waren zu unerfahren. Er hat viel Kompetenz, wir stehen hinter seiner Philosophie und deshalb möchten wir daran weiterarbeiten.“ Und so betreut Manfrin die DJK auch in dieser Saison.

In die startete die DJK Anfang Oktober mit einem 3:0-Auswärtssieg beim TSV Eiselfing. Jetzt steht das erste Heimspiel am Samstag (19 Uhr) in der Zwölf-Apostel-Halle gegen den Aufsteiger TSV Neutraubling auf dem Spielplan. „Wir haben noch nie gegeneinander gespielt und kennen die Mannschaft nicht, aber wir werden Neutraubling nicht unterschätzen“, sagt Wagner.

Sie zählt zu den älteren Spielerinnen im Team. Den Weg, auf junge Talente zu bauen, will die DJK weitergehen. Caja Karpf, Leonie Matousek, Leonie Deutscher oder Lisa Mozgovenko gehören dazu. Und vielleicht hatte der Abstieg da auch etwas Gutes. „Die Chance, während der Saison mit Siegen viel Selbstbewusstsein zu tanken, ist in der Regionalliga natürlich größer“, sagt Wagner. „Wir wollen auch oben mitspielen.“ Das Wort Aufstieg will sie aber (noch) nicht aussprechen.