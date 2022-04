Volleyball

vor 53 Min.

Letztes Volleyball-Heimspiel mit großem Spaßfaktor

Ein letztes Mal in dieser Saison wollen sich Kristina Aringer (links), Sonja Auer und ihre Teamkolleginnen der DJK Augsburg-Hochzoll am Samstag von den heimischen Fans anfeuern lassen.

Plus Volleyball Drittliga-Frauen der DJK Augsburg-Hochzoll verabschieden sich mit der Nachholpartie gegen Erfurt von den Fans. Warum die Erleichterung groß ist.

Von Andrea Bogenreuther

Wieder haben die Volleyballerinnen der DJK Augsburg Hochzoll – einmal mehr der Corona-Pandemie geschuldet – eine ganz eigenwillige Drittliga-Saison erlebt. An deren versöhnlichem Ende nicht nur der bereits schon sichergestellte Klassenerhalt Anlass zur Freude gibt, sondern auch, dass sich die Mannschaft am Samstag um 19 Uhr (Zwölf-Apostel-Halle Hochzoll) noch mit einem letzten Heimspiel gegen Erfurt electronics ohne Druck oder Abstiegsangst von den eigenen Zuschauern verabschieden kann. Die allerletzte Saisonaufgabe für die Augsburgerinnen wartet dann am darauffolgenden Freitag mit dem Auswärtsspiel bei den Allgäu Strom Volleys Sonthofen (19.30 Uhr).

