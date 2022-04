Volleyball

Schock für Augsburger Volleyballerinnen im letzten Heimspiel

Mirjam-Luzia Maletius von der DJK Augsburg-Hochzoll gibt Zeichen vor der gegnerischen Angabe. In der Heimpartie gegen Erfurt verletzte sie sich schwer am kleinen Finger und musste ins Krankenhaus.

Plus Zuspielerin Mirjam Maletius kugelt sich gegen Erfurt den Finger aus und muss ins Krankenhaus. Nicht nur deshalb sind die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll froh, dass sich die coronabedingt verlängerte Saison ihrem Ende entgegen neigt.

Wie schon die ganze Saison über stand auch der letzte Heimspieltag der Hochzoller Drittliga-Volleyballerinnen unter keinem guten Stern. Da hatten sie gerade mal 15 Minuten gegen den Tabellendritten Erfurt electronic gespielt und zum 14:14 ausgeglichen, da ging es für Zuspielerin Mirjam Maletius nicht mehr weiter. Bei einer Blockabwehr prallte der Ball der 24-Jährigen so unglücklich auf die Hand, dass sie sich den kleinen Finger auskugelte. Selbst einem herbeigeeilten Arzt gelang es nicht, der sichtlich schockierten Spielerin den Finger wieder einzurenken, so dass Maletius Minuten später ins Krankenhaus gefahren werden musste. Bei der Untersuchung wurde eine Sehnenverletzung diagnostiziert, die vermutlich operiert werden muss. Sicher ist bereits, dass die erfahrene Zuspielerin mehrere Wochen ausfallen und beim Saisonabschluss am Freitag in der Nachholpartie bei den Allgäu Strom Volleys Sonthofen nicht dabei sein wird.

