Die SVA-Wasserballer wollen wieder auftauchen

Plus Der SV Augsburg spielte im Pokal gegen den Zweitligisten WV Darmstadt. Viel zu holen gab es für die Augsburger aber nicht.

Wasserball, wie an diesem Samstag Ende Oktober, hatte man im Augsburger Spickelbad schon lange nicht mehr gesehen. Schnelle Konter, schwimmerische Überlegenheit und insgesamt 40 Tore. Dass der SV Augsburg, seines Zeichen Bezirksligist, gegen den Zweitligisten WV Darmstadt 70 dann in der ersten Runde des süddeutschen Pokals nach den 32 Minuten reiner Spielzeit 6:34 (1:9, 3:10, 0:6, 2:9) verloren hatte, nahm Trainer Jörg Eichhorn gelassen hin: „So ein Gegner bestraft jeden kleinen Fehler. Für meine junge Mannschaft war das aber eine tolle Erfahrung.“ Sein jüngster Spieler war 14, bis auf zwei Akteure alle unter 20.

Früher gab es solche Kantersiege eher für den SVA. Denn Wasserball hat in Augsburg mit dem SB Delphin und dem SVA eine lange Tradition. Der SVA war 1969 Gründungsmitglied der Bundesliga, spielte bis 1979 mit kurzen Unterbrechungen sogar erstklassig. Es gab auch Nationalspieler. Nach dem Abstieg verblieb das Team bis 1995 in der zweiten Bundesliga, ehe man sich 2003 vom Spielbetrieb abmelden musste.