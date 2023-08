Noch ein letzter Jugendtitel für Augsburger Wasserspringer Niklas Vollmayr

Wasserspringen

vor 53 Min.

Der Augsburger Wasserspringer Niklas Vollmayr kam beim internationalen Wettkampf in Rom mit seinem Partner David Wirrer von der SG Stadtwerke München auf Rang drei im 3m-Synchronwettbewerb.

Plus Niklas Vollmayr vom SB Delphin Augsburg wechselt mit starken nationalen und internationalen Platzierungen von der Jugend zu den Junioren.

Von Andrea Bogenreuther

Nach zehn Jahren Wasserspringen beim SB Delphin 03 Augsburg wechselt Niklas Vollmayr nun von der Jugend zu den Junioren. Bevor es so weit ist, standen noch einige letzte Jugend-Wettkämpfe für ihn auf dem Programm. Als Springer des Bayerischen Landeskaders bekam er eine Einladung zu einem Internationalen Sprungmeeting nach Rom auf der ehemaligen Olympiaanlage. Neben den gastgebenden Italienern waren auch Springer aus Ungarn, den Niederlanden, Georgien, Spanien und weiteren Ländern vor Ort. Diese reisten teilweise mit ihren Jugend-Nationalkadern an.

Für Niklas Vollmayr allerdings ein Wettkampf, der nicht auf Augenhöhe stattfand, denn die Bedingungen und Möglichkeiten in München, vor allem aber in Augsburg, lassen ein solches Niveau nicht zu. Dennoch gelang dem Augsburger an der Seite von David Wirrer von der SG Stadtwerke München im 3m-Synchronwettbewerb der dritte Platz. Nur knapp musste sich das deutsche Duo den zweitplatzierten Italienern geschlagen geben. Die siegreichen Georgier waren deutlich besser.

