Auf die Rampe, fertig, los – Boatercross-Wettkampf für Jedermann

Am Samstag findet auf dem Augsburger Eiskanal der Baramundi Cup statt. Das Besondere daran: Jeder, der paddeln kann, kann an diesem Breitensport-Wettkampf teilnehmen.

Im nächsten Jahr in Paris wird die Wildwasser-Sportart Boatercross oder Kajak Cross ihre olympische Premiere feiern. Bei diesem Wettkampf absolvieren vier Paddler gleichzeitig einen speziellen Slalomparcours. Zeitmessung und Zwischenzeiten gibt es nicht, gewonnen hat, wer als Erster durchs Ziel paddelt. Und das Beste daran: Jeder Wildwasserpaddler kann sich im Boatercross versuchen. Alles, was es braucht, ist eine solide Eskimorolle, etwas Paddeltechnik und ein Minimum an Kondition.

Damit der Boatercross final im Breitensport ankommt, veranstaltet der Verein Kanu Schwaben Augsburg am Samstag, 17. Juni, den ersten Baramundi-Cup. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwarten spannende Wettkämpfe mit Rampenstart auf dem Eiskanal. Und dabei geht es gleich in die Vollen, die sonst üblichen Einzelzeitvorläufe gibt es nicht, es wird sofort im Head-to-Head-Modus gestartet.

Am Abend folgt eine große Abschluss-Party im Bootshaus der Kanu Schwaben

Zusätzlich gibt es einen Funslalom auf dem Jugendkanal, bei dem all diejenigen an den Start gehen, die bei Eskimorolle, Technik und Kondition noch Verbesserungspotenzial sehen. In Dreierteams müssen lustige Aufgaben bewältigt werden. Mitmachen kann wirklich jeder: Profis, die einen Zweier steuern können, Fortgeschrittene, die eine Eskimorolle schaffen, oder interessierte Wildwasser-Fans, die vorne im Zweier mitfahren können. Am Abend folgt eine große Abschluss-Party mit Musik, Preisverleihung und Grillen im Bootshaus am Augsburger Eiskanal.

Der Zeitplan:

Freitag, 16. Juni ab 18.30 Uhr Trainingsmöglichkeit von der Rampe

Samstag, 17. Juni 10 Uhr Start Boatercross-Wettkampf Männer, ab 12.20 Uhr Viertelfinale Männer, Frauen und Schüler, ab 13.30 Uhr Halbfinale, ab 14.20 Uhr Finale, Funslalom auf dem Jungedkanal ab 16 Uhr, ab 18.30 Uhr Siegerehrung im Bootshaus.

