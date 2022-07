WM-Porträt (Teil 10)

21:06 Uhr

Der Eiskanal ist für Horst Woppowa "das schönste Fleckchen in Augsburg"

Plus Fast täglich besucht Horst Woppowa die Kanustrecke, die ihn an seine Zeit als Sportler und Funktionär erinnert. Für die WM hat er ein besonderes Projekt geplant.

Von Andrea Bogerneuther

Vom 26. bis 31. Juli findet die Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg statt. Wir stellen jede Woche einen Menschen vor, der in irgendeiner Art und Weise in die WM eingebunden ist. Fünf Fragen an Horst Woppowa:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen