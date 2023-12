Augsburger Sportakrobaten überzeugen in der Schweiz

Der SVA stimmt sich mit einem Wettkampf auf die weiteren Aufgaben ein. Am Ende reichte es dabei sogar für einen Podiumsplatz.

In den frühen Morgenstunden machte sich das Augsburger Sportakrobatik-Team auf den Weg zum Ostschweizer Akro-Cup. Die Weltmeisterschaft-Sichtung der Formationen befand sich im Leistungszentrum Gossau (RLZO) bei St. Gallen. Der Schweizer Akro-Cup war eine tolle Vorbereitung auf den nächsten internationalen Wettkampf im englischen Bristol Ende Januar.

Augsburgerinnen beim Akro-Cup auf dem dritten Platz

Der SAV Augsburg ging mit zwei Damengruppen an den Start, beide in der internationalen Altersklasse 11–16 Jahre. Den Anfang machten Leni Huber, Clara Lehnert und Marie Häuser mit ihrer Balance Übung. Die drei durften zum ersten Mal internationale Wettkampfluft schnuppern und gingen selbstsicher auf die Bodenfläche. Die Elemente verliefen besser als gewohnt und wurden mit glatten 25,00 Punkten und Platz 5 bewertet.

Daraufhin durften gleich ihre Vereinskolleginnen Emilia Linder, Laura Görmer-Redding und Shania-Sophie Gritzner auf die Wettkampffläche. Mit ihrer flüssigen Übung und nahezu fehlerfreien Ausübung ihrer Pyramiden konnten sie sich über einen 3. Platz freuen (26,35 Punkte). Am Nachmittag startete das Trio mit ihrer Dynamik Übung. Die Wurfelemente wurden mit einer grandiosen Höhe gemeistert und sogar das Wackel-Element, der Handstandsalto, wurde auf den Punkt geturnt. Dafür bekamen sie 24,10 Punkte und landeten in dieser Kategorie auf Platz 4. Da nur die Gesamtwertung in die Platzierung einfließt, konnten sich Emilia, Laura und Shania über einen 3. Platz freuen. (AZ)

