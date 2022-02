Menschen über ihre Muttersprache: "Manchmal komme ich aber auch durcheinander"

Plus Sie wechseln jeden Tag mehrfach zwischen verschiedenen Sprachen, denn sie haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Vier Augsburgerinnen und Augsburger erzählen, was ihnen ihre Muttersprache bedeutet.

Jeder und jede hat eine Muttersprache. Doch nicht für alle Menschen in Augsburg ist das Deutsch, sondern etwa Polnisch, Ukrainisch oder Aramäisch. Vier von ihnen berichten, wie oft sie im Alltag in ihrer Muttersprache sprechen und welches Wort es nur auf Deutsch gibt.