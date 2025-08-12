Icon Menü
Spurloses Verschwinden: Wie der Firmenvertreter Püttmann in Augsburg entschwand

Augsburg

Ungelöster Kriminalfall: Als ein Weltreisender 1879 spurlos in Augsburg verschwand

Eigentlich wollte der Firmenvertreter Jakob Püttmann nur ein Geschäft abschließen. Spuren führten bis nach Amerika. Ist er mit einer Prostituierten durchgebrannt?
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    1879 verschwand der Firmenvertreter Jakob Püttmann spurlos in Augsburg. Zuletzt gesehen wurde er im Bankhaus Stetten in der Philippine-Welser-Straße.
    1879 verschwand der Firmenvertreter Jakob Püttmann spurlos in Augsburg. Zuletzt gesehen wurde er im Bankhaus Stetten in der Philippine-Welser-Straße.

    Es ist Dienstag, der 22. Juli 1879. Der Firmenvertreter Jakob Püttmann, Weltreisender, jedoch wohnhaft in München, hält sich an diesem sommerlichen Tag in Augsburg auf. Püttmann ist geschäftlich in der Stadt. Als Teilhaber einer Papierfabrik steht er vor einem großen Einkauf bei der hiesigen Haindl‘schen Papierfabrik. Zuvor hebt der 31-Jährige im Bankhaus Stetten in der Philippine-Welser-Straße 18.000 Mark ab – eine beträchtliche Summe. Püttmann macht sich auf den Weg zur Papierfabrik – doch er kommt nie an. Es ist einer der spannendsten Kriminalfälle der Augsburger Geschichte. Vor Kurzem entdeckte Archivar Mario Felkl die zugehörigen Polizeiakten im Augsburger Stadtarchiv. Püttmann ist nie wieder aufgetaucht. Die damaligen Ermittlungen führten bis ins Rotlichtmilieu. Ist Püttmann mit einer Prostituierten nach Amerika durchgebrannt?

