Ungelöster Kriminalfall: Als ein Weltreisender 1879 spurlos in Augsburg verschwand

Es ist Dienstag, der 22. Juli 1879. Der Firmenvertreter Jakob Püttmann, Weltreisender, jedoch wohnhaft in München, hält sich an diesem sommerlichen Tag in Augsburg auf. Püttmann ist geschäftlich in der Stadt. Als Teilhaber einer Papierfabrik steht er vor einem großen Einkauf bei der hiesigen Haindl‘schen Papierfabrik. Zuvor hebt der 31-Jährige im Bankhaus Stetten in der Philippine-Welser-Straße 18.000 Mark ab – eine beträchtliche Summe. Püttmann macht sich auf den Weg zur Papierfabrik – doch er kommt nie an. Es ist einer der spannendsten Kriminalfälle der Augsburger Geschichte. Vor Kurzem entdeckte Archivar Mario Felkl die zugehörigen Polizeiakten im Augsburger Stadtarchiv. Püttmann ist nie wieder aufgetaucht. Die damaligen Ermittlungen führten bis ins Rotlichtmilieu. Ist Püttmann mit einer Prostituierten nach Amerika durchgebrannt?

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kriminalfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis